Xiaomi Mi

Xiaomi a rempli son catalogue chaque année – et le marché en général – et il y a des moments où ses terminaux sont piétinés. Mais il y en a beaucoup d’autres où non. Et aujourd’hui, nous venons vous parler du dilemme qui hante de nombreuses personnes depuis des années: Dois-je acheter un nouveau milieu de gamme ou un haut de gamme de l’année dernière?

Le Xiaomi Mi 9T est un smartphone de milieu de gamme, mais très capable de mettre un terminal haut de gamme contre les cordes – au niveau de le valoriser en option -. C’est puissant, beau et a beaucoup de trucs sympas. Et aujourd’hui, nous allons parler de savoir si ça vaut plus le coup qu’un Xiaomi Mi 8, et pour quels utilisateurs, allons-y!

Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Mi 9T, comparaison des spécifications

Xiaomi Mi 9T vs Xiaomi Mi 8CaractéristiquesXiaomi Mi 9TXiaomi Mi 8Affichez une résolution AMOLED 6,39 pouces et Full HD + avec un rapport 19,5: 9 AMOLED 6,21 pouces à une résolution Full HD + avec un rapport 19: 9 Densité de pixels403 pixels par pouce402 pixels par pouce ProcesseurQualcomm Snapdragon 710Qualcomm Snapdragon 845RAM6 GB6 GBSystème d’exploitationMIUI 11 sur Android 9 PieMIUI 11 sur Android 9 PieStorage64 / 128GB64 / 128GBCamerasTriple 48, 13 et 8 mégapixels caméras | Caméra frontale double «pop-up» de 20 mégapixels 12 et 12 mégapixels | Batterie avant 20 mégapixels 4000 mAh avec charge rapide 27 W 3,400 mAh Autres Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, NFC, jack 3,5 mm et USB type CNFC, USB Type C

Pourquoi acheter le Xiaomi Mi 8?

Le Xiaomi Mi 8 a le Qualcomm Snapdragon 845 dans ses tripes, le meilleur processeur de l’année dernière, dont les performances à ce jour sont toujours très bonnes, tout comme celles de son cousin Xiaomi Snapdragon 710. Et ils l’accompagnent 6 Go de RAM, un montant décent en ce moment.

Ce n’est pas un terminal aussi coloré que le Xiaomi Mi 9T, mais c’est là sa vertu, car il n’a pas d’appareil photo déroulant et son lecteur d’empreintes digitales est situé à l’arrière. Comptez avec un design traditionnel, mais plus compact, et, à mon avis, plus robuste.

En termes de cahier des charges, nous sommes face à un terminal au niveau de son concurrent, mais qui faiblit au niveau de la section photographique, dans laquelle le Xiaomi Mi 9T est légèrement plus haut. Et ici, vous devez évaluer si vous allez utiliser votre appareil photo ultra-large ou si vous allez vous limiter à prendre des photos normales tout le temps.

Personnellement, je considère le Xiaomi Mi 8 comme le terminal idéal pour tous les utilisateurs qui veulent un terminal puissant, sans fioritures, et ceux qui ne craignent pas d’avoir un appareil photo moins polyvalent que le Xiaomi Mi 9T.

Pour quel type d’utilisateur le Xiaomi Mi 9T est-il idéal?

D’autre part, le Xiaomi Mi 9T est un terminal plus attrayant, avec un design qui attire l’attention en raison de son absence de cadres, car stocke votre appareil photo dans le corps du terminal à déplier plus tard. De plus, son lecteur d’empreintes digitales se trouve sous l’écran, le terminal est donc parfaitement fluide.

Montez sur le Qualcomm Snapdragon 710 avec 6 Go de RAM et une triple caméra arrière composée d’un objectif standard de 48 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 et d’un capteur ultra-large de 13 mégapixels, qui offrira beaucoup de polyvalence à votre section photographique, ce qui est un point très en faveur de cela appareil si vous aimez la photographie.

De plus, le terminal monte un batterie plus grosse que le Mi 8, spécifiquement 4000 mAh, vous n’aurez donc pas de problèmes d’autonomie avec l’appareil, qui durera toute la journée d’utilisation sans problème, autre point en sa faveur.

À mon avis, vous devriez choisir le Xiaomi Mi 9T si vous appréciez un grand écran, un un bon design et une section photographique polyvalente, puisque c’est ce qu’il vous offre par rapport au Xiaomi Mi 8.

