La firme chinoise connaît également un chiffre d’affaires record.

L’année 2020 ne restera pas dans les mémoires avec joie pour beaucoup mais, bien sûr, que ce ne sera pas le cas de Xiaomi. La société chinoise a connu un record absolu de ventes de ses smartphones au troisième trimestre 2020, atteignant le 46,6 millions de téléphones commercialisés. Cela se traduit par un spectaculaire 45,3% de croissance par rapport à la même période de 2019. Pour ne pas célébrer.

En parlant de chiffres, le nombre total de téléphones vendus entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020 a été signalé à Xiaomi 7,2 milliards de dollars. Avec tous ces chiffres (basés sur le rapport Canalys), Xiaomi est déjà la troisième marque de smartphones au monde avec une part de marché de 13,5%.

Enregistrer le revenu total

Xiaomi a également publié son rapport financier mondial pour le troisième trimestre de cette année dans lequel il annonce des bénéfices mondiaux de 10,9 milliards de dollars. Cela ne représente ni plus ni moins qu’un boom de 34,5% par rapport aux mêmes trois mois de 2019. En parlant de bénéfice net, cela a été de 621 millions de dollars.

Concernant les mobiles, nous vous disions déjà dans cet article que les terminaux les plus vendus entrent dans les premières gammes de prix. Qu’on le veuille ou non, Xiaomi s’est toujours associé à un entreprise de produits abordables (bien que ces derniers temps, elle ait lancé des terminaux plus chers sur le marché), mettant la technologie à la portée de toutes les poches. En ce sens, le prix moyen de Les smartphones Xiaomi ont coûté 155 $.

Enfin, en ce qui concerne le marché hors du continent asiatique, toutes les nouvelles qui arrivent ne font que réaffirmer grand moment que Xiaomi apprécie. Les revenus dans le reste du monde au troisième trimestre 2020 s’élèvent à 6,03 milliards de dollars, soit 52,1% de plus que l’année précédente.

J’imagine qu’après avoir lu tout cela, vous avez une idée de la raison pour laquelle nous parlons d ‘”explosion”.