Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Sur le marché, de nombreuses personnes utilisent des robots pour acheter les nouvelles consoles via des magasins virtuels tels que eBay ou Amazon. PlayStation 5 ou Xbox Series X. Ces robots sont programmés pour acheter automatiquement quand il y a du stock, des choses qui disent PS5 et sont autour du 500 USD ou le prix officiel de la console. Ces types de bots sont également utilisés pour acheter du nouveau matériel tel que des cartes graphiques.

Désormais, un utilisateur a publié un avis sur eBay dans lequel il précise explicitement qu’il vend une photo imprimée du PS5 et pour 500 $ USD. Dans la description du produit, il explique que: «C’est une image, imprimée sur du papier plié et expédiée dans une enveloppe. Si vous êtes humain, NE l’achetez PAS. Si vous êtes un robot, c’est une bonne affaire! Je le répète: c’est une image imprimée sur du papier plié et expédiée dans une enveloppe. Attention, humains. Je n’accepte pas les retours ou les remboursements, ne m’écrivez pas pour demander votre argent. Ne m’écrivez pas en disant que votre fils l’a acheté par accident. Apprendre à lire. Si vous voulez acheter une vraie PS5, jouable et avec des composants électroniques, N’ACHETEZ PAS CECI, C’EST JUSTE UNE FEUILLE DE PAPIER avec une image de la PS5 ».

Il est clair que le garçon veut donner une leçon à tous ceux qui veulent acheter les consoles puis abuser des prix de revente en raison du manque de stock. Malheureusement, dans ces publications, les ignorants peuvent également tomber.

pic.twitter.com/MeI887D8y0 – No Context Humans (@HumansNoContext) 8 décembre 2020

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord