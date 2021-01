Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Après un lancement où les prix étaient ridiculement élevés, les escrocs et les revendeurs sont toujours un problème pour la nouvelle console de Sony. Et maintenant, via la plateforme d’achat et de vente eBay, ils achètent des boîtes vides.

Non seulement ces fausses ventes n’incluent pas la console promise, mais aussi les transactions de celles-ci sont effectuées, à des prix ridiculement élevés, allant de 700 $ à 1000 $.

Manque d’approvisionnement par Sony et le désir que les gens ont d’avoir une de ces consoles à la maison, a fait des cas de fausses ventes et de thésaurisation qui augmentent le prix de vente inhabituellement élevé.

La plateforme eBay Il a déjà annoncé qu’il poursuivrait et punirait quiconque tenterait de faire une vente frauduleuse. Ces escrocs et revendeurs frauduleux sont particulièrement agaçants pour les vrais fans de la marque PlayStation et ceux qui attendaient la nouvelle console. Sony.

