Samsung, Huawei, OnePlus ou Apple devraient commencer à s’inquiéter du bon travail de Xiaomi dans le haut de gamme.

Petit à petit Xiaomi va démanteler le mythe selon lequel leur technologie est destinée aux gammes inférieures des prix, car leurs acheteurs n’ont pas, a priori, un grand pouvoir d’achat (ou tout simplement ne veulent pas y dépenser autant d’argent, allez). Quoi qu’il en soit, le fait est que nous aurions déjà dû le remarquer Changement de tendance avec des lancements tels que le Mi 10 Ultra ou ses compagnons de série Mi 10 T et Mi 10 T Pro.

Récemment, la firme chinoise a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2020 dans lesquels un record absolu en termes de ventes et de bénéfices de smartphones, atteignant 46,6 millions d’unités vendues, 45,3% de plus que l’année précédente.

Entrée dans le segment Premium avec style

Tout le monde n’a pas compris le changement de cap de Xiaomi lorsqu’il s’agissait d’entrer dans des gammes de prix jamais vues auparavant sur leurs smartphones. Cependant, il n’a pas fallu trop de temps au marché pour être d’accord avec lui.

En ce sens, de janvier à octobre 2020, les ventes de terminaux Xiaomi pour un montant supérieur à 450 dollars sont cryptés en 8 millions d’unités, un chiffre à prendre en compte. Pour mettre les choses en perspective, Apple a expédié dans la même période 38 millions iPhone 11.

A priori il peut sembler que la différence soit trop large et réduise l’ampleur de ce que Xiaomi a récolté, mais ce n’est pas le cas. Nous ne devons pas oublier plusieurs aspects. Tout d’abord, la série Mi 10 est la Xiaomi est le premier à être lancé pour un segment de prix aussi élevé, ce serait donc une bombe sans précédent s’il côtoyait si facilement les grands.

Deuxième, Manzana est une entreprise consolidée dans le temps avec un grande masse de clients fidèles ce qui est très difficile à convaincre d’essayer d’autres alternatives.

Last but not least, Xiaomi doit continuer à se battre «contre lui-même» et contre les barrières mentales apparues au fil des ans. De nombreux acheteurs l’associent encore à des prix bas et ils sont réticents à dépenser de grosses sommes d’argent pour leurs smartphones bien que, comme nous le voyons avec ces données, il s’agit d’un tendance qui évolue à des vitesses impensables il y a un an.

Il faudra voir l’évolution dans les trimestres suivants pour voir si le succès de ses terminaux haut de gamme est momentané ou, définitivement, est venu pour le rester.