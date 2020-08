Les dernières tablettes phares de Samsung – la Galaxy Tab S7 et la Galaxy Tab S7 + – seraient mises en vente en Inde à partir du 7 septembre. Les deux tablettes faisaient partie de l’événement de lancement virtuel de Samsung plus tôt en août et il n’est pas surprenant que ces deux appareils arrivent en Inde. rivages à peine un mois après son entrée en fonction.

Bien que Samsung soit resté silencieux sur la disponibilité en Inde et les prix, il s’avère maintenant que la Galaxy Tab S7 est apparue récemment sur le site Web d’Amazon en Inde, indiquant un lancement imminent. Désormais, un pronostiqueur bien connu rapporte que les précommandes de ces tablettes phares pourraient commencer très bientôt, peut-être dans la semaine.

Un rapport publié sur PriceBaba cite le pronostiqueur Ishan Agarwal pour suggérer que les Galaxy Tab S7 et S7 Plus commenceraient réellement à être expédiés à partir du 7 septembre.

Le Samsung Galaxy Tab S7 et le Samsung Galaxy Tab S7 Plus ont été lancés le 5 août lors de l’événement virtuel «Unpacked». Le prix de départ de l’onglet S7 était de 699 EUR (environ Rs 62 000) et celui de l’onglet S7 Plus était de 200 EUR plus élevé, ce qui correspond à environ Rs 79 700. Il faut attendre de voir si Samsung propose la même gamme de prix ou des marques telles que OnePlus qui offraient des baisses de prix en Inde.

Exclusif pour @Pricebaba: vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour que les Samsung Galaxy Tab S7 et S7 + arrivent en Inde. Les pré-réservations pourraient bientôt commencer et vous pouvez vous attendre à des livraisons / ventes à partir du 7 septembre.Veuillez lien et crédit: https://t.co/zFsVh08gOy25 août 2020

Caractéristiques

Le Samsung Galaxy Tab S7 Plus et la Tab S7 semblent tous deux prendre sur son rival le plus proche iPad et le design semble également quelque peu inspiré du produit Apple. La Tab S7 Plus est livrée avec un grand écran S-AMOLED de 12,4 pouces avec une résolution de 1752 x 2800 pixels tandis que la Tab S7 dispose d’un écran LCD LTPS de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Les deux comprimés présentent un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Les deux tablettes sont livrées avec un chipset Snapdragon 865 Plus couplé à jusqu’à 8 Go de RAM. Alors que la liste Amazon suggère que la Tab S7 sera disponible en trois variantes de stockage différentes – 128 Go, 265 Go et 512 Go, le site Web de Samsung ne répertorie que la variante de stockage 128 Go.

Alors que le Galaxy TAB S7 Plus n’a qu’une seule variante LTE répertoriée sur le site de Samsung, la Tab S7 est répertoriée dans les options WiFi et LTE.

Les autres caractéristiques clés des deux tablettes sont la présence d’une configuration de caméra arrière double qui comprend un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur secondaire de 5 mégapixels pour des images ultra-larges. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe également une caméra frontale de 5 mégapixels. Le nouveau stylet S à latence réduite est également disponible avec les deux onglets phares.

Les options de connectivité incluent 5G, LTE, Wi-Fi 820.11ax, Bluetooth 5.0, GPS et USB-C 3.2. La variante régulière est livrée avec un capteur d’empreintes digitales physique logé sur le côté de la tablette tandis que la version Plus dispose d’un capteur d’empreintes digitales intégré.

(via) Pricebaba