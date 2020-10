Nous vous apportons la liste des ventes japonaises correspondant à la semaine dernière, c’est-à-dire du 19 au 25 octobre 2020, basé sur les informations collectées par Famitsu. Une semaine au cours de laquelle les titres Nintendo continuent parmi les premières positions du tableau, ne voyant aucun titre pour PlayStation 4 avant la 12e place, avec 26 jeux vidéo du TOP 30 provenant de Nintendo Switch.

Il est temps de voir comment certains jeux vidéo Nintendo Switch fonctionnent dans votre pays d’origine, avec un Animal Crossing: Nouveaux horizons qui progresse sans arrêt à 6 millions d’exemplaires, ou se demander un jour atteindra Aventure en forme d’anneau mis en forme sur plus de 2 millions de consoles. Minecraft est sans aucun doute le plus grand bénéficiaire des titres tiers au Japon, devenant la plus grande opportunité commerciale pour Microsoft dans le pays, en termes de logiciels de console.

On termine en commentant la seule nouveauté du TOP 30 de la semaine, ni plus ni moins que la version physique de Cadence of Hyrule, qui arrive au Japon de la main de Spike Chunsoft en plaçant un peu plus de 1500 exemplaires.

Ventes de matériel

Nintendo Switch: 64,768 / 95,852 / 15,697,804 PlayStation 4: 3 137 / 3,517 / 9,239,810 Nintendo 3DS: 856/856 / 24,553,230 Xbox One: 47/58 / 114,552

Semaine en cours / semaine précédente / total cumulé

Ventes de Nintendo Switch par modèle

Commutateur Nintendo: 48.682 / 74.858 / 12.936.203 Nintendo Switch Lite: 16.086 / 20.994 / 2.761.601

Ventes de logiciels

02/01 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 23069/5 885 737 <80-100%> (-33%)

02/03 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) 21,120 / 1,717,266 <80-100%> (-23%)

04/03 [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) 10,383 / 355,428 <60-80%> (-30%)

05/04 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 8802/3228948 <80-100%> (-19%)

05/01 [NSW] Mario Kart Live: Home Circuit (Nintendo) 7,691 / 81,609 <40-60%> (-90%)

06/08 [NSW] Épée et bouclier Pokémon (Pokémon Co.) 7088 / 3773,724 <80-100%> (+ 5%)

07/09 [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) 5 863/1 537 361 <80-100%> (-9%)

08/10 [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 4 736/3 860 637 <80-100%> (-25%)

09/12 [NSW] 51 Classiques du monde entier (Nintendo) 4,051 / 411,984 <80-100%> (-13%)

10/11 [NSW] Super Mario Party (Nintendo) 3 739/1 580 887 <80-100%> (-27%)

11/13 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) 3,651 / 3,588,148 <80-100%> (-17%)

07/12 [PS4] FIFA 21 (Electronic Arts) 3382/49645 <60-80%> (-52%)

13/15 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) 3051/1669679 <80-100%> (-17%)

14/16 [NSW] Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe (Nintendo) 2 630/916 355 <80-100%> (-21%)

15/17 [NSW] Minecraft Dungeons: Hero Edition (Microsoft Game Studios) 2590/36857 <40-60%> (-18%)

16/24 [PS4] Fantôme de Tsushima (Sony IE) 2,569 / 408,312 <80-100%> (+ 22%)

17/14 [NSW] FIFA 21: Legacy Edition (Electronic Arts) 2,403 / 18,671 <40-60%> (-44%)

18/18 [PS4] Mise à jour de la saison 2021 d’eFootball Winning Eleven (Konami) 2,255 / 50,939 <60-80%> (-26%)

19/21 [NSW] L’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Nintendo) 1969/311 871 <80-100%> (-18%)

20/22 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) 1.836 / 978.391 <80-100%> (-21%)

21/26 [NSW] Humain: Fall Flat (Teyon Japon) 1778/43943 <80-100%> (-14%)

22/27 [NSW] Paper Mario: Le roi de l’origami (Nintendo) 1630/266 041 <80-100%> (-20%)

23/25 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) 1605/2136484 <80 à 100%> (-23%)

24/00 [NSW] Cadence d’Hyrule (Spike Chunsoft) 1,539 / NOUVEAU <0-20%>

25/29 [NSW] Esprits de pêche: Version Nintendo Switch (Bandai Namco) 1537/500 496 <80-100%> (-14%)

26/28 [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami) 1 475/237 550 <80-100%> (-27%)

27/00 [NSW] Monster Hunter Generations Ultimate [Best Price] (Capcom) 1 421/102 216 <80-100%>

28/00 [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco) 1 391/522 289 <80-100%> (-6%)

29/00 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) 1,257 / 693,048 <80-100%> (-10%)

30/30 [PS4] Marvel’s Avengers (Square Enix) 1,080 / 64,255 <60-80%> (-36%)

Top 30 des distributions par plateforme

Commutateur Nintendo: 26

Playstation 4: 4

