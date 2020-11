La plupart des applications pour voir la météo sur Android sont plus ou moins les mêmes: un résumé des températures minimales et maximales, qu’il pleuve ou non et rien d’autre, le tout dans un package qui peut être plus ou moins beau. Ventusky est un peu différent, se concentrant plus que tout sur les cartes colorées.

L’application est similaire à Windy.com en affichant les conditions météorologiques avec animations montrant la direction du vent et avec des couleurs indiquant la température, les précipitations ou d’autres données directement sur la carte.

Ils ne te disent pas l’heure: tu la vois

Les cartes météorologiques traditionnelles – par exemple, celles qui apparaissent à la télévision – sont généralement limitées pour inclure un soleil, un nuage ou une autre icône représentative des villes ou régions les plus importantes, peut-être avec des données supplémentaires telles que la température. Ventusky est plus ou moins le même, mais en utilisant des animations et des couleurs pour vous montrer les prévisions météorologiques d’une manière agréable à voir.

La version gratuite est entièrement fonctionnelle et vous permet de visualiser température, précipitations et radar directement sur la carte. Une curiosité est que chacune de ces données est disponible selon mesure à différentes hauteurs: de 5 cm au-dessus du sol à 30 000 mètres. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la température à l’extérieur de l’avion? Eh bien maintenant vous pouvez le voir. D’autres détails tels que la vitesse du vent, la pression atmosphérique, les vagues, les tempêtes ou la conduite sont disponibles pour 2,99 euros par an.

Il vous indique également l’heure “en chrétien”

Ok, visuellement c’est très beau, mais va-t-il pleuvoir demain ou pas? Vous pouvez techniquement la rechercher en consultant et en interprétant la carte et vous sentir comme un météorologue, mais ce n’est pas nécessaire. À tout moment, les prévisions météorologiques sont affichées en bas de la fenêtre et vous pouvez développer pour plus de détails.

Pour être honnête, cette section n’a pas autant de succès que la carte elle-même, bien qu’elle fasse le travail de vous indiquer les prévisions météorologiques à l’ancienne: avec des données. Les prévisions, jusqu’à dix jours Il couvre toutes les données de base telles que la température, les précipitations, la direction et la force du vent. D’autres données secondaires telles que les caméras Web dans la région ou la position du Soleil et de la Lune sont également ajoutées au mélange.

Le widget n’est pas aussi joli que la carte, vraiment

Bref, c’est une curieuse application pour voir les prévisions météo directement sur la carte et d’une manière très voyante. D’autres parties de l’application pourraient être un peu plus peaufinées, mais si vous êtes fatigué des mêmes applications météo encore et encore, en voici une légèrement différente.

Ventusky: Météo7.1

