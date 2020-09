Il a été récemment révélé que Vénus détenait une biosignature dans son atmosphère qui pourrait indiquer la présence de vie sous une forme ou une autre.

La Russie, qui avait déjà posé des sondes sur Vénus, a déclaré que Vénus était «une planète russe».

La NASA et la Russie Roscosmos se consacrent à l’exploration de Vénus dans un avenir proche.

Lorsque les États-Unis ont débarqué des humains sur la lune à la fin des années 1960, ils y ont planté un drapeau américain. Le pays était au milieu de la course spatiale avec l’URSS, et il était logique que les États-Unis mettent un gros point d’exclamation sur sa réalisation en giflant un drapeau sur la surface lunaire. Les États-Unis n’ont pas essayé de revendiquer la totalité de la Lune, bien sûr, mais c’était un geste hautement symbolique.

Maintenant, la Russie fait quelque chose de similaire… mais cette fois-ci, c’est avec Vénus. La NASA n’a pas fait grand-chose en ce qui concerne l’exploration de Vénus, mais la Russie a fait atterrir plusieurs sondes sur la planète aussi récemment qu’en 1984. À la suite de la nouvelle que les biosignatures peuvent indiquer que la vie existe sous une forme ou une autre sur la planète, l’espace russe Le patron a déclaré que Vénus est une «planète russe», quoi que cela signifie.

La Russie a prévu une mission de retour à Vénus depuis un certain temps. La mission, qui en est encore au stade de la planification, sera probablement menée avec l’aide de la NASA. Cependant, s’adressant aux journalistes cette semaine, le patron de Roscosmos, Dmitri Rogozine, a déclaré qu’une autre mission était également probable et qu’elle serait menée sans l’aide d’autres pays.

« La reprise de l’exploration de Vénus est à notre ordre du jour », a déclaré Rogozin. «Premièrement, nous avons le projet« Venera-D »en coopération avec les Américains. Nous envisageons également notre propre mission sur Vénus. Nous pensons que Vénus est une planète russe, nous ne devons donc pas rester à la traîne. Les projets des missions Vénus sont inclus dans le programme du gouvernement uni d’exploration spatiale russe pour 2021-2030. »

L’agence de presse publique russe TASS a rapporté la nouvelle, déclarant qu’en mai, Lev Zeleny, de l’Institut russe de recherche spatiale, avait déclaré que le pays prévoyait déjà d’envoyer «au moins trois véhicules de recherche» à Vénus, bien que le type de recherche les véhicules seraient conduits n’était pas spécifié.

La surface de Vénus est un endroit incroyablement hostile, du moins en ce qui concerne la vie et les machines. Les sondes que la Russie a envoyées à la surface n’ont pas duré longtemps et sont mortes en une demi-heure dans certains cas. Aucune des machines n’a duré plus de deux heures sous la pression et la chaleur intenses de la surface.

De toute évidence, la technologie s’est améliorée depuis le lancement de ces sondes et il est possible qu’un atterrisseur puisse survivre beaucoup plus longtemps tout en renvoyant des données précieuses. Néanmoins, il sera intéressant de voir si nous avons une nouvelle «course à l’espace» entre les mains quand il s’agit d’explorer Vénus.

