Quel est le numéro gagnant de la loterie nationale? Découvrez ici.

le premier prix du tirage de la Loterie Nationale tenue le 31 octobre 2020 a été la 66395.

Ce nombre est doté de 60 000 euros au dixième.

Pour sa part, deuxième prix du tirage au sort a été le 55655. Les trois remboursements ont diminué en nombre 1, 5 et 7.

Les prix attribués par la Loterie Nationale varient en fonction du jackpot disponible de chaque tirage, mais gardez à l’esprit que la Loterie Nationale attribue 70% de l’émission aux prix.

Dans les tirages au sort organisés au cours de la semaine, la chose normale est que chaque série est dotée de 300000 euros, de sorte que chaque dixième gagnant attribuerait son porteur. 30 000 euros.

D’autre part, le tirage au sort de la Loterie Nationale du samedi double les chiffres à 60 000 euros le dixième, avec un total de 600 000 euros par série.

Lors de tombolas spéciales telles que Noël, le dixième gagnant est livré avec des prix qui sont autour de la un demi-million d’euros.

Comment vérifier vos gagnants de la loterie nationale sur votre mobile: meilleures applications

Nous vous rappelons que vous pouvez vérifier tous vos dixièmes dans le Site Web de loterie et de paris d’État, où vous trouverez un vérificateur de billets de loterie pratique.

Cependant, il existe de nombreux application mobile avec lequel vous pourrez savoir si un dixième de la loterie a été attribué ou non.

Application officielle de la State Lottery and Gambling Society de l’État (EST LE)Votre LoteroLa loterie Golden Witch et les résultats de la loterie et des jeux de hasardResuloto

Vous pouvez trouver toutes ces applications sauf une dans Google Play, où vous pouvez les télécharger complètement libre.

Notez que la State Lottery and Gambling Society of the State vous n’avez pas téléchargé votre application sur Google Play Au lieu de cela, vous devrez télécharger l’APK depuis son site Web.

Meilleures applications pour vérifier les billets de loterie

Logiquement, comme nous venons de le mentionner, en raison de sa fiabilité, avoir le Application officielle des loteries d’État et des jeux de hasard C’est une belle réussite: vous pourrez vérifier en toute confiance et sécurité les résultats qui vous intéressent le plus.

De plus, l’application s’améliore petit à petit pour que vous puissiez scellez vos billets et jouez depuis un mobile.

D’autre part, nous soulignons Resuloto, une application simple qui offre des résultats clairs et simples Loteries espagnoles et d’autres pays d’Amérique latine.

C’est l’une des applications les plus faciles à utiliser et avec des centaines de commentaires positifs. Intuitif et très pratique, exactement ce dont vous avez besoin.

Nous partons pour la fin de notre liste de recommandations Votre Lotero, une application dont nous avons déjà parlé plusieurs fois grâce à son carrousel de les fonctions, quelque chose d’unique et difficile à trouver dans les applications de ce type.

Non seulement tu peux vérifier les résultats de la Loterie Nationale et de nombreux autres tirages et jeux de hasard, mais vous permet également d’emporter vos billets physiques sur votre mobile et jouer en ligne 100% en toute sécurité.