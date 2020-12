Nous sommes au milieu d’une pandémie, mais même aujourd’hui, la raison pour laquelle l’Espagne est paralysée jusqu’à midi en sera une autre. Car aujourd’hui, mardi 22 décembre, a lieu le tirage de la Loterie de Noël 2020. Et pour quelques privilégiés, ce sera une journée mémorable. De 9 heures du matin jusqu’à midi, l’attention presque entière du pays va être dans la loterie.

Et si vous ne voulez pas voir l’intégralité du tirage et savoir seulement si le numéro que vous avez joué est attribué ou non, voici comment vous pouvez Vérifiez si vous avez gagné quelque chose au tirage de la loterie de Noël avec ces sites Web et applications:

Sites Web pour vérifier le numéro de Noël

Les sites Web les plus classiques pour vérifiez votre numéro de loterie de Noël 2020 Ils sont à nouveau les sites Web de loterie et de jeu de l’État. Tant dans la loterie de Noël que dans les loteries et les paris, vous trouverez les résultats du tirage mis à jour en temps réel en même temps que vous pouvez entrer votre numéro de loterie de Noël 2020 pour vérifier si vous avez touché quelque chose.

Vous pouvez également accéder à la page principale d’AS, où en haut vous trouverez un moteur de recherche où vous pourrez vérifier le numéro du tirage au sort.

Applications pour savoir si le ‘Gordo’ vous a touché

Si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire via des applications. Ici, vous avez une série d’applications Android et iOS pour vérifier en direct et directement si votre Numéro de loterie de Noël 2019 Il a un prix, dont certains comme le scanner de loterie qui vous indique le résultat simplement en pointant la caméra du mobile vers le dixième lui-même:

Amazon Alexa

L’assistant AI d’Amazon pour ses haut-parleurs intelligents peut également vous donner un coup de main avec la loterie, car avec cette compétence Ma loterie, vous pouvez vérifier les résultats des tirages de loterie en Espagne. Vous pouvez consulter la Loterie Nationale, La Bonoloto, El Gordo, La Primitiva et les Euromillions du jour que vous voulez en temps réel, y compris les tirages de Noël tels que le cadeau de Noël extraordinaire aujourd’hui 22 décembre ou le Tirage Extraordinaire de l’Enfant du 6 janvier.

Le gros Noël

Le premier prix, populairement connu sous le nom de le gros, distribuera 4.000.000 d’euros à la série, il le deuxième prix sera de 1.250.000 euros à la série, le tiers distribuera 500.000 euros à la série. Les deux quatrièmes prix seront de 200 000 euros à la série. Finalement, le huit cinquièmes prix, 60.000 euros à la série:

1er prix ou le ‘Gordo’: 4 000 000 euros2e prix: 1 250 000 euros3e prix: 500 000 euros4ème prix: 2 prix de 200.000 euros5ème prix: 8 prix de 60000 eurosPedrea: 1794 lots de 1000 eurosNuméros avant et après le 1er prix: 2 prix de 20000 eurosNuméros avant et après le 2e prix: 2 prix de 12500 eurosNuméros avant et après le 3e prix: 2 prix de 9600 eurosDes centaines des 1er, 2ème et 3ème prix: 297 prix de 1000 eurosDes centaines du 4e prix: 198 prix de 1000 eurosAvec les deux derniers chiffres des 1er, 2ème et 3ème prix: 297 prix de 1000 eurosRembourser: 9999 lots de 200 euros