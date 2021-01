Google Maps vous permet déjà de voir les prix des stations-service et de vérifier laquelle est la moins chère. Donc vous pouvez le faire.

Écrit par Christian Collado sur Google Maps

Google Maps est en passe de devenir le Un outil indispensable pour chaque conducteur ou voyageur du monde, basé sur des fonctions nouvelles et de plus en plus utiles. A cette occasion, la société présente la possibilité de vérifier le prix de l’essence dans n’importe quelle station-service en Espagne, sans avoir besoin de quitte l’application.

De cette façon, il est plus facile savoir quelle est la station-service qui offre la possibilité de faire le plein de manière moins chère.

Comment vérifier le prix de l’essence sur Google Maps

Si cette fonction était déjà présente dans certains pays, ce n’est que jusqu’à présent que Google a décidé de mettre en place la possibilité de vérifier le prix de l’essence sur Google Maps à Espagne. Pour pouvoir vérifier les prix, il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez Google Maps et appuyez sur le bouton “Stations d’essence” qui devrait apparaître en haut. Si vous ne le faites pas, vous pouvez taper “Stations-service” dans le moteur de recherche de l’application. Attendez que la liste de toutes les stations-service apparaisse. Au fur et à mesure que vous vous déplacez sur la carte, les stations-service les plus proches du point sélectionné apparaîtront. Dans la fiche d’information de la station-service, un indicateur apparaîtra représentant le prix de l’essence. Si vous touchez sur la carte de l’une des stations-service, vous pouvez également voir le prix du diesel.

Au fur et à mesure que vous vous déplacerez dans le carrousel de cartes correspondant aux stations-service, il sera possible de voir les différents prix d’essence à déduire comme ça quelle est la station-service la moins chère de chaque zone.

Cette fonction devrait déjà être disponible pour tous les utilisateurs de l’application en Espagne. Cependant, il est conseillé de garder l’application mise à jour avec la dernière version à tout moment pour pouvoir profiter des dernières nouvelles.