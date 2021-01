Le mandalorien Il a clôturé sa deuxième saison de manière impressionnante et nous a laissé de nombreuses questions. L’un d’eux a à voir avec la possibilité que Din Djarin se débarrasse de son casque lors de la saison 3, comme il l’a déjà fait à quelques reprises.

Face à ce doute, l’acteur Pedro Pascal exprimé ce que signifiait chaque moment et ouvert à la chance de voir Mando sans casque plus tard. Dans une interview avec IndieWire, Pascal a mentionné que le port d’un casque n’est pas le seul moyen Le mandalorien .

ATTENTION: SPOILERS

“Autant que [Mando] dire que c’est le chemin, cela ne veut pas dire que c’est le seul moyen. Je trouve ça fascinant de jouer avec. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Il a enlevé son casque dans une pièce bondée. ”

Pedro Pascal se réfère au scène finale de la deuxième saison de The Mandalorian sur Disney Plus, quand il enlève son casque avant de dire au revoir à Baby Yoda. Bien que Mando essaie de suivre le code de son groupe à la lettre, la mission vous oblige à mettre de côté vos croyances.

L’acteur était conscient des implications de le faire, après tout, c’était l’aboutissement de deux saisons où nous avons vu le lien qui se forme entre Grogu et Mando.

«À ce moment-là, je savais ce que cela signifierait pour tout le monde d’expérimenter ce genre de seuil entre le personnage et l’enfant. [Mando] Il essaie de ne pas se ramollir, mais il ne peut pas s’en empêcher. Cette logique a apporté quelque chose d’autre à ce moment, ce qui signifierait toucher son visage. ”

Bien que ce ne soit pas la première fois que le personnage le fait, cela s’avère être le plus émouvant.

Tout le monde ne suit pas le code de ‘The Mandalorian’

Pour comprendre un peu l’importance, il faut revenir sur “The Sin”, épisode 3 de la première saison. Là, Din Djarin va avec l’Armera (Emily Swallow) pour fabriquer une nouvelle armure avec Beskar, qui demande si le casque a déjà été enlevé ou si d’autres l’ont fait. Mando répond aux deux questions par «non» puisque «c’est la voie».

Les Fils de la Garde ne peuvent pas retirer leur casque devant un autre être vivant.

Mando suit à la lettre le code des Fils de la Garde, qui stipule qu’il ne peut pas retirer son casque devant un autre être vivant. Bien que le personnage le supprime pour être soigné par un droïde ou le remplace par une armure Stormtrooper, il ne le fait pas. enfreindre la règle jusqu’à ce qu’il réussisse devant Grogu et ses alliés.

L’idée de voir Din Djarin sans casque dans plus de moments de la saison 3 n’est pas exagérée. Cette idée ne s’applique pas au code de tous les Mandaloriens. Jango Fett enlève son casque dans Star Wars Episode 2: Attack of the Clones tout comme Sabine Wren dans Star Wars Rebels.

Bo-Katan Kryze, qui joue un rôle majeur dans The Mandalorian and Clone Wars, n’a aucun problème à retirer son casque et laisse entendre à Mando que les Fils de la Garde sont des fanatiques religieux qui cherchent à rétablir l’ancienne voie.

La troisième saison de The Mandalorian sera présentée en première sur Disney Plus au début de 2022. Avant cela, nous verrons le premier épisode de la série boba fett, dont la diffusion est prévue le 25 décembre de cette année.

