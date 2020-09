Nous avons une nouvelle version pour Edge dans sa version Dev et il le fait pour nous aider à naviguer en toute sécurité. Désormais, le navigateur Microsoft nous affichera des alertes lorsqu’il détectera l’utilisation de mots de passe compromis et nous avertira lorsque nous remplissons un formulaire non sécurisé. De plus, la possibilité d’afficher ou de masquer la barre de favoris a été ajoutée, l’une des nombreuses nouveautés que l’on peut voir dans sa liste de modifications.

Quoi de neuf dans Edge Dev

Fonctions ajoutées: Ajout de la possibilité de supprimer un fichier téléchargé à partir du menu d’entrée de fichier… dans la section Téléchargements. Ajout d’une option pour afficher ou masquer la barre des favoris de la page d’administration des favoris. Ajout de plus d’alertes lorsque Password Monitor détecte un mot de passe compromis. Ajout d’une stratégie de gestion pour les tests d’intégration autorisés d’Internet Explorer. Notez que cette politique ne s’applique que si le mode IE est également activé, et les mises à jour des modèles administratifs et de la documentation arriveront à une date ultérieure. Ajout d’une stratégie de gestion pour activer les expériences et les recommandations Edge Spotlight. Veuillez noter que les mises à jour des modèles administratifs et de la documentation arriveront à une date ultérieure. Prise en charge activée pour les paramètres de capteur par défaut, capteurs autorisés pour les URL et politiques de gestion des capteurs bloquées pour les URL Chromium. Une stratégie de gestion a été activée pour les avertissements de formulaire non sécurisés activés à partir de Chromium. Fiabilité améliorée: correction d’un problème où la fermeture d’une fenêtre lorsque certaines fenêtres contextuelles sont ouvertes bloquait parfois le navigateur. Correction d’un crash lors de l’utilisation de Read Out Loud. Correction d’un problème où l’ouverture du navigateur en cliquant sur un lien d’une autre application provoquait parfois la fermeture immédiate du navigateur. Correction d’un problème où l’ouverture d’Edge en cliquant sur un lien d’une autre application entraînait parfois le non-chargement des pages et l’affichage de l’erreur RESULT_CODE_MISSING_DATA. Correction d’un problème où Edge voit parfois une augmentation très rapide de l’utilisation de la mémoire. Correction d’un problème où la sélection d’un bloc-notes OneNote pour exporter une collection échouait parfois. Correction d’un problème où les sites Web ne pouvaient parfois pas être installés en tant qu’applications. Correction d’un problème où les utilisateurs qui se connectaient au navigateur avec des comptes professionnels ou scolaires étaient parfois incapables de se connecter aux sites Web professionnels ou scolaires. Correction d’un problème où il était parfois impossible de cliquer sur une entrée de fichier sur l’étagère Téléchargements pour l’ouvrir. Correction d’un problème où une tentative de désinstallation des canaux Edge Insider échouait parfois avec une invite à fermer toutes les fenêtres Edge ouvertes même si aucune n’était ouverte. Comportement modifié: comportement de défilement amélioré dans les fichiers PDF. Amélioration du nombre de sites Web pouvant utiliser les informations d’identification de profil de navigateur enregistrées pour se connecter automatiquement en mode IE. Correction d’un problème où certains appareils faisaient défiler les pages Web incroyablement vite. Correction d’un problème où les fenêtres scintillaient parfois ou basculaient rapidement entre deux états visuels. Correction d’un problème où la recherche de la barre latérale n’était parfois pas disponible dans les fichiers PDF. Correction d’un problème sur Mac où la page de gestion des mots de passe dans Paramètres était parfois vide. Correction d’un problème où les politiques de gestion des URL de connexion de protection par mot de passe et les politiques de gestion des URL de protection par mot de passe La modification du mot de passe de protection par mot de passe ne fonctionne pas sur Mac. Correction d’un problème où certaines pages Web détectaient ou affichaient de manière incorrecte un message qui ne fonctionnait pas sur Edge. Correction d’un problème où les suggestions qui apparaissent pour les URL à visiter lorsque l’URL saisie n’existe pas ne fonctionnaient pas. Correction d’un problème où lors de la connexion au navigateur, l’image de profil n’apparaissait parfois pas. Correction d’un problème où la copie de l’adresse d’une page à partir de la barre d’adresse plantait parfois ou mettait les mauvaises données dans le presse-papiers. Correction d’un problème où les boutons de contrôle de la fenêtre chevauchaient parfois certains des onglets de Shy UI s’il y avait de nombreux onglets ouverts. Correction d’un problème où les onglets ne peuvent pas être sélectionnés dans Shy UI. Correction d’un problème où la page du nouvel onglet était parfois bloquée par les paramètres de la sécurité familiale. Correction d’un problème où la fenêtre contextuelle de la barre d’adresse pour autoriser les cookies tiers ne contient parfois pas d’option pour le faire directement et ne contient qu’un lien vers les paramètres. Correction d’un problème où la fenêtre contextuelle de confirmation de navigation caret contient deux cases à cocher identiques. Problèmes connus: les utilisateurs de Mac exécutant OS 11 (Big Sur) Preview peuvent avoir des problèmes avec toutes les versions d’Edge, qu’ils plantent ou ne démarrent pas. Nous avons identifié le problème et travaillons à le résoudre avant le lancement officiel de Big Sur. Les utilisateurs de certaines extensions de blocage des publicités peuvent rencontrer des erreurs de lecture sur YouTube. Pour contourner ce problème, la désactivation temporaire de l’extension devrait permettre à la lecture de continuer. Certains utilisateurs rencontrent toujours un problème où tous les onglets et extensions se bloquent immédiatement avec une erreur STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. La cause la plus fréquente de cette erreur est un antivirus ou un logiciel de sécurité obsolète de fournisseurs tels que Symantec, et dans ces cas, la mise à jour de ce logiciel résoudra le problème. Les utilisateurs de Kaspersky Internet Suite qui ont installé l’extension associée peuvent parfois voir des pages Web comme Gmail qui ne se chargent pas. Cette erreur est due au fait que le logiciel principal de Kaspersky est obsolète et donc corrigé en s’assurant que la dernière version est installée. Certains utilisateurs voient les signets doubler après que nous ayons effectué quelques correctifs précédents dans ce domaine. Le moyen le plus courant de déclencher cela consiste à installer le canal stable d’Edge, puis à vous connecter avec un compte qui s’est déjà connecté à Edge auparavant. La résolution de ce problème devrait être plus facile maintenant que l’outil de déduplication est disponible. Cependant, nous avons également vu une duplication se produire lorsque le déduplicateur s’exécute sur plusieurs machines avant que l’une d’entre elles n’ait la possibilité de synchroniser complètement ses modifications, alors que nous attendons que certains des correctifs que nous avons apportés atteignent Stable. Assurez-vous de passer longtemps entre les exécutions du déduplicateur. Après une correction initiale récente, certains utilisateurs voient toujours les fenêtres Edge devenir noires. Ouvrir le gestionnaire de tâches du navigateur (le raccourci clavier est shift + esc) et tuer le processus GPU le corrige généralement. Notez que cela semble n’affecter que les utilisateurs disposant de certains matériels et est plus facilement déclenché en redimensionnant une fenêtre Edge. Pour les utilisateurs disposant de GPU discrets, la mise à jour des pilotes graphiques peut aider. Certains utilisateurs constatent un comportement de «vacillement» lors du défilement à l’aide des gestes du trackpad ou des écrans tactiles, où le défilement dans une dimension entraîne également un défilement subtil de la page dans l’autre. Notez que cela n’affecte que certains sites Web et semble être pire sur certains appareils. Cela est probablement lié à notre travail en cours pour ramener le défilement à la parité avec le comportement Edge Legacy, donc si ce comportement n’est pas souhaitable, vous pouvez le désactiver temporairement en désactivant l’indicateur edge: // flags / # défilement expérimental sur les bords. Il existe certains problèmes où les utilisateurs disposant de plusieurs périphériques de sortie audio n’obtiennent parfois aucun son d’Edge. Dans un cas, Edge est désactivé dans Windows Volume Mixer et le réactiver le corrige. Dans un autre, le redémarrage du navigateur le corrige.