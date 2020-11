Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/11/2020 19h00

Yakuza: comme un dragon C’est l’une des versions tierces les plus attendues de la Xbox Series X. Ce titre de la populaire série SEGA sera enfin disponible dans l’Ouest le 10 novembre. Cependant, la version nouvelle génération de cet épisode n’arrivera pas au Japon la semaine prochaine, car il a subi un retard indéfini.

Microsoft a récemment confirmé que Yakuza: Like a Dragon raterait le lancement de la Xbox Series X au Japon, et pour le moment, on ne sait pas quand la version de prochaine génération sera disponible dans cette région, et il n’y a pas d’explication claire à cette décision. De son côté, c’est ce que SEGA a commenté à ce sujet:

“Nous n’avons pas officiellement annoncé la sortie de la version Xbox Series X de Yakuza: Like a Dragon au Japon.”

Yakuza 7: Shin Ryū ga Gotoku, comme on l’appelle au Japon, est arrivé dans le pays asiatique en janvier de cette année via la PS4. La version nouvelle génération comprend un doublage en anglais, ainsi que des textes dans différentes langues, et d’autres fonctionnalités que nous pouvons trouver dans la version de notre région. Quant à l’ouest, Yakuza: Like a Dragon arrivera sur PS4, Xbox One, Xbox Series X et PC le 10 novembre, avec une version PS5 prévue pour 2021.

Sans aucun doute, c’est une grande perte pour tous ceux qui ont pensé acquérir une Xbox Series X | S au Japon. Sur des sujets connexes, The Medium a également été repoussé jusqu’en 2021 et ne sera plus disponible le mois suivant.

Via: Siliconera

