Si vous ne savez pas où investir 4 000 $, nous vous proposons ici la solution.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Il ne fait aucun doute que les téléphones portables sont de plus en plus chers. Bien qu’il existe des terminaux bas ou milieu de gamme avec un rapport qualité / prix imbattable, la plupart des gammes hautes actuelles peuvent coûter plus de 1000 euros.

Cependant, pour beaucoup de 1 000 euros ou 1 000 dollars, cela peut sembler une petite monnaie. C’est là que les téléphones portables sophistiqués entrent en jeu., une niche de marché qui ne convient qu’à quelques poches et qui fait de Vertu l’une des marques leaders.

Aujourd’hui, loin de vous apporter un iPhone plaqué or, nous vous présentons un téléphone mobile à 4 000 euros. Qu’y a-t-il de si spécial? En plus de son prix, qui ne sert qu’à appeler par téléphone, ce n’est pas un appareil intelligent.

Un mobile de 4000 euros pour ceux qui ont plus d’argent

Comme nous le lisons dans Engadget, Ce téléphone est fabriqué par d’anciens membres Vertu. Cette nouvelle société appelée Xor vient de lancer un téléphone mobile pour les personnes qui ont de l’argent à revendre et ne savent pas quoi en faire.

Cet appareil, qui est d’ailleurs le premier téléphone de l’entreprise, s’appelle Titanium et comme son nom l’indique, il est fabriqué (du moins son châssis) en titane. Au niveau des spécifications, ne vous attendez à rien de choquant malgré son prix car nous ne sommes pas face à un smartphone mais devant un simple appareil pour appeler et envoyer des SMS, mais avec annulation active du bruit et chargement sans fil.

Et bon, le prix de cet appareil n’est que de 4000 $. Évidemment, il est conçu pour les cadres supérieurs ou les personnes avec beaucoup d’argent qui ne veulent pas de smartphone car si l’un de nous veut un «non smartphone» pour oublier WhatsApp et les réseaux sociaux, il existe des alternatives beaucoup moins chères sur le marché.

Pourtant, si l’un d’entre vous est intéressé par Titanium Xor, vous devrez attendre. initialement prévu pour ce 2020, la crise a provoqué son retard pour le premier trimestre 2021. Id sauver qu’il est encore temps.