En raison de la pandémie, les organisations ont été obligées de permettre à leurs employés de travailler à domicile et beaucoup comptent sur les services VPN pour se connecter à leurs réseaux d’entreprise pour ce faire. Cependant, de nombreux employés ont eu des problèmes avec leurs VPN lorsqu’ils travaillaient à distance, c’est pourquoi VIAVI Solutions a développé une nouvelle solution de gestion VPN.

La nouvelle solution de la société prend en charge la fourniture de services VPN tout au long de leur cycle de vie, de la validation aux tests de pré-déploiement, en passant par la surveillance, l’assurance et le dépannage.

Selon l’étude State of the Network de VIAVI, les professionnels de l’informatique ont constaté que le VPN sur abonnement était l’un des principaux défis en matière de gestion de la croissance du trafic des utilisateurs distants, l’expérience de l’utilisateur final distant étant l’exigence la plus élevée en matière de visibilité opérationnelle.

Parmi les problèmes rencontrés par les travailleurs à distance, l’incapacité d’accéder à un VPN aux heures de pointe, la mauvaise qualité des conférences téléphoniques et la lenteur des temps de réponse des applications ont conduit aux défis les plus importants.

Solution de gestion VPN

La solution de gestion VPN VIAVI prend en charge toutes les phases du cycle de vie du VPN, y compris les tests de validation, les tests de pré-déploiement de bout en bout, la surveillance, l’assurance et le dépannage.

Avant de déployer un service VPN, la solution peut tester l’évolutivité et les performances réelles des fournisseurs de VPN avec des applications voix, vidéo et données pour s’assurer qu’elle peut répondre aux besoins d’une organisation à l’aide de l’environnement d’émulation d’application virtualisée VIAVI TeraVM. De plus, en conjonction avec TeraVM, la plate-forme Observer de la société fournit une évaluation de l’expérience de l’utilisateur final pour fournir un retour immédiat indiquant que les KPI du réseau sont atteints avant la mise en service afin de réduire le risque d’introduire des problèmes liés aux performances.

Une fois qu’une solution de fournisseur de VPN a été déployée avec succès, l’Observer Apex de VIAVI surveille les performances du VPN et affiche les scores d’expérience de l’utilisateur final et la rupture d’isolement de domaine. Lorsqu’il s’agit de dépanner une mauvaise connexion VPN, la solution de test virtuel VIAVI Fusion peut surveiller et garantir les performances du réseau ainsi que vérifier les SLA dans les réseaux virtuels et physiques.

Directeur du marketing chez VIAVI, Paul McNab a expliqué pourquoi la société avait décidé de créer sa nouvelle solution de gestion VPN dans un communiqué de presse, en disant:

« Alors que les prévisions de l’impact de la pandémie s’étendent jusqu’en 2021, il est clair que le passage à grande échelle aux employés travaillant à distance pourrait devenir permanent pour de nombreuses organisations. Les équipes d’exploitation du réseau devraient fortifier leur infrastructure VPN depuis la fondation et permettre une surveillance en temps réel. Sur la base de notre travail approfondi avec des entreprises du monde entier, la solution de gestion VPN VIAVI a été conçue pour offrir une valeur ajoutée, de la validation en laboratoire à l’exploitation quotidienne. «

