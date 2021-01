Pour le moment, il s’agit d’un prototype, mais la société a montré plusieurs produits du futur du monde des jeux vidéo.

Dans le CES 2021, l’un des principaux événements technologiques, nous commençons à voir des objets qui feront probablement partie de nos vies dans un avenir pas trop lointain. Le secteur se développe rapidement et Razer a présenté plusieurs idées conceptuelles intéressantes. Nous avons déjà parlé du masque avec haut-parleur, microphone et lumières LED. La société californienne a maintenant également montré une chaise révolutionnaire.

Pour le moment, c’est un concept que Razer étudiera en commercialisantBien qu’apparemment de conception traditionnelle, cette chaise promet un plus grand degré d’immersion dans les jeux grâce à l’utilisation d’un rétroaction tactile et audible qui fera ressentir aux joueurs diverses émotions, comme les éclaboussures dans l’eau ou les chutes grâce à son système de vibration dans les sièges. De plus, ses accoudoirs se déplieront en fonction des périphériques que nous allons utiliser.

Projet Brooklyn, c’est ainsi que cette chaise a été baptisée par Razer, elle est capable de se transformer en quelque chose de totalement différent, et assure également le confort grâce aux coussins en mousse haute densité et à un dossier en fibre de carbone pour avoir la meilleure posture dans les grandes sessions du jeu. L’extérieur de ces coussins comprend Lumières LED RVB, Comment pourrait-il en être autrement.

Son aspect le plus surprenant est qu’à l’arrière un Écran OLED incurvé de 60 pouces, avec son surround, capable de s’étendre sur simple pression d’un bouton. Pour le moment, cette chaise du futur est un concept et pour le moment elle ne sera pas commercialisée, même s’ils vont tester les résultats auprès des joueurs et influenceurs de l’e-sport pour déterminer si une arrivée en magasin les compense.

En savoir plus: Razer.

