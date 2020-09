je robot élargit son catalogue de produits en présentant le Roomba i3 +, un robot aspirateur qui sera sûrement l’un de ses modèles les plus vendus dans les mois à venir. Avant de parler de son prix, passons en revue ses principales caractéristiques. Tout d’abord, l’appareil comprend un station de vidange automatique, vous n’aurez donc pas à intervenir manuellement pour le vider à la fin de votre séance de nettoyage. Ainsi, le Roomba i3 + équivaut à l’une des caractéristiques les plus importantes des i7 + et S9 +.

L’iRobot Roomba i3 + est maintenant disponible aux États-Unis et au Canada pour 599 $

Le constructeur précise que le dépôt de la station peut stocker jusqu’à 60 jours de déchets accumulés. Ceux-ci sont automatiquement déposés dans un sac iRobot propriétaire, vous devrez donc les acheter séparément une fois qu’ils seront partis. Les sacs peuvent être achetés pour 5 $ chacun. Concernant le Roomba i3 +, sera au prix de 599 $ aux États-Unis et au CanadaAlors que la version standard, le Roomba i3, reste à 399 $.

Le Roomba i3 + monte également dans le train iRobot Genius Home Intelligence, une plateforme qui accorde des fonctions plus intelligentes au robot et plus d’options de personnalisation pour les utilisateurs. Par exemple, il s’appuiera sur l’apprentissage automatique pour identifier les zones nécessitant un nettoyage constant, comme la salle à manger ou la cuisine. Cependant, le consommateur peut également sélectionner les zones qui ont tendance à se salir le plus rapidement.

Une autre fonction clé concerne les horaires de nettoyage. Le Roomba i3 + est capable d’identifier le moment idéal pour commencer la collecte des déchets. Par exemple, il peut commencer à nettoyer une fois que vous quittez la maison – en lui donnant la permission d’accéder au GPS de votre mobile depuis l’application iRobot Home – évitant ainsi de vous déranger. L’utilisateur, pour sa part, peut paramétrer des indicateurs pour que le robot démarre ou arrête le nettoyage.

Si vous êtes un fidèle utilisateur d’assistants virtuels, sachez que le Roomba i3 + prend en charge Alexa et Google Assistant. Enfin, l’entreprise s’assure que l’appareil dispose d’un Aspiration dix fois plus puissante que le Roomba 600. Il promet de capturer 99% du pollen, des acariens, de la poussière et des allergènes des chiens et des chats. Il est déjà disponible aux États-Unis et au Canada, mais pour le moment nous ne connaissons pas sa date de lancement en Europe et en Amérique latine.