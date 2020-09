Il y a quelques heures à peine, nous avons partagé avec vous les clés les plus importantes de la nouvelle architecture NVIDIA Ampere, et nous ne pouvions pas ignorer la première vidéo de Cyberpunk 2077 en cours d’exécution sur les cartes graphiques de nouvelle génération de NVIDIA.

On vous a déjà dit il y a quelques mois que Cyberpunk 2077 va faire passer le lancer de rayons à un autre niveau, grâce à une mise en œuvre beaucoup plus complète qui ne se limite pas à améliorer un certain aspect graphique, mais plusieurs, en particulier:

Occlusion environnementale générée par le lancer de rayons.

Éclairage diffus généré par le lancer de rayons.

Réflexions générées par le lancer de rayons.

Ombres générées par le lancer de rayons.

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo ci-jointe, Cyberpunk 2077 a fière allure et est également compatible avec le Technologie NVIDIA DLSS 2.0 qui, comme nos lecteurs réguliers le savent, applique un redimensionnement intelligent pour réduire la consommation de ressources (moins de pixels sur l’écran égal moins de charge graphique) sans entraîner de perte de qualité d’image, en fait dans des jeux comme Death Stranding cela se produit précisément Au contraire, lors de l’activation du DLSS 2.0, la qualité de l’image s’améliore considérablement grâce à la réduction des dents de scie (aliasing) qui est clairement visible à moyennes et longues distances.

Nous ne connaissons toujours pas les exigences minimales et recommandées finales pour Cyberpunk 2077, mais cela va être un jeu de transition intergénérationnel qui arrivera sur PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5 et PC, nous ne pensons donc pas qu’un PC très puissant sera nécessaire pour le déplacer dans des conditions acceptables.

Cependant, pour le lire en haute résolution avec une qualité maximale et un lancer de rayons actif, il est clair que nous allons avoir besoin d’un RTX série 20, et pour maximiser le lancer de rayons, il est probablement impératif un RTX série 30. Je vous rappelle que le lancement de Cyberpunk 2077 est prévu le 19 novembre.

Sauf surprise, nous espérons que Cyberpunk 2077 se révélera être un jeu hautement évolutif, capable de fonctionner de manière acceptable en 1080p et de qualités moyennes ou élevées sur des cartes graphiques de milieu de gamme, et en même temps capable de mettre le matériel le plus puissant qui existe actuellement « à genoux » lorsque nous évoluons dans des résolutions 4K, des qualités maximales et activons tracé laser.