La CNMC a lancé une consultation publique sur la régulation des marchés de gros du haut débit après le dernier examen, qui a eu lieu en 2016. Pour le moment, il ne s’agit que d’une consultation et si cela devient une norme, il faudra attendre encore un an pour Quoi Telefónica doit assumer ses nouvelles obligations en 2022.

La régulation du marché de gros cherche un équilibre entre la garantie d’une concurrence effective et la promotion des investissements dans les réseaux de nouvelle génération, en fonction du niveau de concurrence qui existe dans les différentes zones du territoire national. En elle, Telefónica est obligée de donner un accès en gros à son réseau de fibre, mais seulement à une partie de la population, où il y a moins de réseaux NGA déployés.

75% de la population vivra dans une zone compétitive

Plus précisément, l’échelle a été établie pour les communes où sont déployées au moins trois réseaux fibre avec une couverture minimale de 20%, et aussi que la part de Telefónica sur le marché de détail était inférieure à 50%. C’est ce que la CNMC appelle les zones concurrentielles, et après la mise à jour après le dernier examen, il passerait de 66 à 592 communes.

Malgré l’augmentation des zones concurrentielles, Vodafone, Orange, Yoigo, MásMóvil ou Lowi, entre autres, peuvent continuer à accéder à la fibre de Telefónica là où ils n’ont pas leur propre couverture.

Dans ce domaine concurrentiel, la CNMC propose à Telefónica de maintenir ses obligations d’accès à l’infrastructure des travaux de génie civil, ce qui permet opérateurs alternatifs utilisent les conduits et les poteaux du réseau Telefónica, afin qu’ils puissent déployer ses réseaux de fibre optique depuis les standards Telefónica jusqu’au domicile des utilisateurs finaux.

le liste avec les près de 600 communes qui pour le moment feront partie des zones compétitives, peut être vu dans l’excel partagé par la CNMC. Cependant, comme cela s’est produit dans le règlement précédent, il est probable que le nombre de communes compétitives finira par augmenter, en raison du temps qui s’écoule entre la consultation et l’acceptation définitive des nouvelles mesures, et pendant lequel ils continuent à installer la fibre en respectant le barème stipulé.

Le règlement n’affecte pas les accords privés conclus avec d’autres opérateurs

Dans les 25% restants de la population, qui est divisée en 7539 municipalités, Telefónica devra continuer à fournir des services de gros la fibre, l’ADSL et le cuivre à ses concurrents, avec des prix réglementés. Bien que ces prix soient peu utiles.

Car sans CNMC entre les deux, et malgré l’inquiétude initialement manifestée par Telefónica lorsque fin 2014 les obligations d’ouvrir sa fibre à des tiers ont commencé à être établies, le télécopieur a conclu des accords privés avec Vodafone, Orange, MásMóvil et Virgin telco afin qu’ils puissent accéder au déploiement Movistar. Alors règlement, n’a pas affecté ces accords, théoriquement plus avantageux.

