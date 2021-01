Orbite vierge rempli sa mission et a réussi à lancer une fusée à partir de son Boeing 747 modifié en mettre neuf satellites en orbite. La société de Richard Branson a réalisé l’exploit dimanche matin, lorsque Cosmic Girl a décollé d’une base en Californie.

La fusée LauncherOne, monté sur l’une des ailes du Boeing 747, prendrait dans l’espace neuf nanosatellites du programme éducatif de la NASA. Cosmic Girl a survolé l’océan Pacifique à plus de 10 500 km d’altitude avant de lancer le compte à rebours pour lancer la fusée.

Quatre heures après le lancement, Virgin a confirmé que les satellites avaient été déployés avec succès sur l’orbite cible.

Des charges utiles déployées avec succès sur notre orbite cible! Nous sommes tellement fiers de dire que LauncherOne a terminé sa première mission dans l’espace, mettant 9 missions CubeSat en orbite terrestre basse pour nos amis de la NASA.

Parmi les neuf satellites en orbite, l’un étudiera la manière dont de minuscules particules entrent en collision dans l’espace, un autre est un satellite expérimental de détection de rayonnement et un autre surveille la température. Ceux-ci ont été développés par trois universités aux États-Unis.

Virgin Orbit s’approche de SpaceX et envisage déjà d’envoyer plus de satellites dans l’espace

Une fois le test terminé, Virgin Orbit rejoint le groupe restreint de SpaceX et Rocket Lab, deux entreprises de nouvelle génération qui parviennent à placer des charges utiles en orbite terrestre. Contrairement à eux, Virgin a pris un chemin différent en lançant une fusée depuis les airs et non sur une plate-forme au sol.

Cosmic Girl, comme le Boeing 747-400 est connu, est un avion modifié qui charge la fusée sous l’une de ses ailes. La premier test réussi d’un lancement dans l’air a été réalisée à mi 2019 sur le désert de Mojave, en Californie. Dans celui-ci, un LauncherOne entièrement chargé a été séparé de l’aile, bien qu’il ait chuté.

L’un des 9 nanosatellites envoyés dans l’espace par Virgin Orbit

Après des mois de peaufinage, Virgin Orbit s’est préparé pour un vrai lancement et en mai 2020, il a tenté sa chance. Malheureusement, la mission s’est terminée prématurément en raison de un miss dans la fusée au début du vol. La société était soutenue par Elon Musk lui-même, qui a déclaré qu’il avait fallu quatre tentatives à SpaceX avant de mettre le Falcon 1 en orbite.

Après le lancement de dimanche, Virgin Orbit se prépare pour un avenir prometteur dans lequel s’attend à envoyer plus de satellites d’autres clients. Richard Branson a confirmé que lui et d’autres investisseurs avaient injecté plus d’un milliard de dollars pour que Virgin Orbit soit à la hauteur de son nom et mette des satellites en orbite.

