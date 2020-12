Virgin Telco il a frappé le marché dans le passé avec une offre impressionnante. Il s’adapte à presque tous les types de besoins grâce à la flexibilité de contracter strictement ce dont vous avez besoin, et sa les tarifs mobiles n’avaient pas de concurrence.

Mais six mois dans les télécommunications est une éternité dans un environnement aussi compétitif, et bien que leurs tarifs aient tenu pendant cette période avec de la hauteur, ces derniers temps ils ont été égalisés, améliorés ou ont notamment réduit leurs différences d’opérateurs tels que Lowi, Simyo, MásMóvil, Digi, Finetwork , SUOP, dites-moi ou Xenet. Quelque chose qui changera le 1er janvier 2021, lors de leur entrée nouvelles améliorations en vigueur.

Nouveaux tarifs avec entre 5 et 80 Go supplémentaires gratuits

L’amélioration des tarifs sera appliquée dans un automatique à tous les clients de 1 janvier 2021 et cela affectera les tarifs des contrats de téléphonie mobile uniquement et les tarifs des lignes mobiles supplémentaires ayant souscrit une combinaison.

Les tarifs du contrat mobile uniquement augmenteront de 5 Go sans frais dans chaque modalité, de sorte qu’à partir de ce jour, il sera possible de contracter 15 Go pour 9 euros ou 25 Go pour 14 euros. Dans les deux cas avec des minutes illimitées.

Mais l’amélioration la plus notable s’appliquera aux clients avec deuxième lignes en offre convergente, de sorte que le tarif de 10 Go devienne 25 Go pour 9 euros, alors que le taux de 20 Go est désormais 100 Go pour 14 euros.

Avec ces changements, le offre tarifaire complète de Virgin Telco en 2021 Il est résumé ci-dessous:

