L’amélioration des tarifs des contrats mobiles s’est intensifiée ces dernières semaines, avec les principaux MVNO impliqués, et avec Virgin Telco mettant le pas avec l’annonce de nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020 à battre la majorité des rivaux directs.

Virgin telco est la marque avec laquelle Euskaltel est en concurrence au niveau national avec les principaux opérateurs du marché, et ses nouveaux tarifs contractuels offrent, une fois de plus, de meilleures conditions que la plupart des concurrents. Concurrence avec laquelle nous allons le comparer en détail pour connaître les avantages et les inconvénients de chaque opérateur.

Virgin Telco maintient les mêmes prix inchangés, donc c’est 1 euro moins cher que la plupart des tarifs similaires, et comprend également plus de concerts dans leurs tarifs avec minutes illimitées (sauf Xenet). Utilisez la couverture Orange, mais n’offre pas d’accumulation de concerts non consommés que nous voyons chez Lowi, Digi, Simyo, Amena, Finetwork et Xenet.

Meilleurs tarifs contractuels entre 5 et 10 euros

Virgin Telco a fixé son tarif le moins cher à 9 euros, et comprend les minutes illimitées et 15 Go. Seul Xenet propose un tarif similaire avec 16 Go pour 10 euros, et Simyo propose jusqu’à 20 Go pour 10 euros, mais n’inclut pas les appels.

Le reste de la compétition autour de 10 euros, mise généralement des minutes illimitées et 10 Go dans Finetwork, Amena et Digi. Tous avec accumulation de mégaoctets pour pouvoir les dépenser le mois suivant.

Se démarquant en dessous de 10 euros, le 14 Go sans appels pour 7 euros de Simyo, le 10 Go pour 8 euros de Xenet, le 8 Go pour 7,95 euros de Lowi et les 5 Go pour 7 euros de Digi. 8 Go offrent également MásMóvil, Finetwork ou SUOP, et bien qu’ils ne soient pas aussi bon marché que Lowi’s, ils peuvent être utilisés pour ceux qui préfèrent choisir entre couverture Movistar, Vodafone, Orange ou Yoigo.

Inclus concerts, minutes, couverture, accumulation de concerts et couverture de la meilleurs tarifs entre 5 et 10 euros sont résumés dans le graphique comparatif:

Meilleurs tarifs contractuels entre 10 et 15 euros

Le tarif mobile contractuel le plus complet de Virgin Telco sera fixé à 25 Go pour 14 euros, de sorte que Xenet est une fois de plus le seul rival qui comprend plus de concerts. Le reste du concours propose 20 Go pour le même prix à MásMóvil et SUOP, et pour 1 euro de plus à Amena, Digi et Simyo. Au niveau intermédiaire, avec 23 Go, nous trouvons Finetwork avec une couverture Vodafone et Lemmon, également avec une couverture Orange, mais accumule des concerts.

Miser sur des profils de consommation plus réduits, qui contribuent à réduire le quota, pour 12 euros, Offre Lowi et ios 15 Goet Simyo 14 Go. Pour 10,90 euros, le réseau comprend 12 Go.