Aujourd’hui, les améliorations des tarifs mobiles de Virgin Telco que nous avions anticipé il y a quelques semaines, mais en plus, la marque avec laquelle Euskaltel opère dans toute l’Espagne avait également des nouvelles pour son combiné fibre et mobile qui intègrent le nouveau tarif Famille.

L’arrivée de Virgin telco Family remplace l’ancien combiné avec des données illimitées pour un tarif de 50 Go, mais 17 euros moins cher, et avec lignes mobiles supplémentaires également avec des frais moins chers. Cependant, les données illimitées continueront d’être disponibles en tant que ligne supplémentaire et de manière promotionnelle.

300 Mbps fibre et mobile avec 50 Go cumulés pour 45 euros

Virgin Telco lance son nouveau tarif comme une étape intermédiaire entre les tarifs existants jusqu’à présent. Votre tarif de 45 euros, comprend Fibre 300 Mbps et une ligne mobile avec minutes illimitées et 50 Go cumulés. Pour 6 euros supplémentaires, le débit fibre est multiplié à 600 Mbps, et le fixe et la télévision sont toujours en option.

Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq lignes supplémentaires, chacune avec 50 Go pour 6 euros.

Comme nouvel avantage du tarif Famille, jusqu’à cinq lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, chacune avec 50 Go pour 6 euros. Les anciens tarifs pour les lignes supplémentaires continueront d’être disponibles pour les 25 Go combinés pour 39 euros, avec l’augmentation des concerts annoncée en décembre et la réduction de la ligne supplémentaire avec données illimitées, qui sont passées de 37 à 22 euros.

Pour les familles avec au moins trois lignes mobiles, le nouveau tarif Famille sera moins cher tant que les 50 Go pour chaque ligne sont suffisants. Sinon, il sera plus intéressant d’ajouter 100 Go pour 14 euros ou Go illimités pour 22 euros aux 25 Go combinés pour 39 euros.

En ce qui concerne la données illimitées, Virgin telco les tient pour le moment comme une offre de bienvenue à nouveaux clients pendant trois mois. Ensuite, ils ne sont disponibles que pour les lignes mobiles en plus de la combinée, et leur tarif total s’élèverait à 61 euros, soit 1 euro moins cher que la précédente illimitée, et avec une ligne supplémentaire supplémentaire de 20 Go.

Parmi les modifications apportées, on constate également que le maximum de données inclus dans l’itinérance est passé de 20 à 25 Go.

L’offre complète de Forfaits mobiles et fibre de Virgin Telco en janvier 2021 C’est comme résumé dans l’image suivante:

