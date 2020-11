Les offres et promotions du Black Friday arrivent chez Virgin telco, le MVNO qui a débarqué il y a quelques mois en Espagne: entre le 23 et le 30 novembre l’opérateur donnera des concerts illimités à ceux qui contractent un tarif fibre et mobile. En outre, il donnera son taux de fan Netflix; avec Netflix Fan UHD 50% pour les clients actuels.

La semaine clé en termes d’offres et de promotions ne fait que commencer et nous avons déjà beaucoup de mobiles et d’accessoires à portée de main à des prix très réduits. Bien sûr, le Black Friday ne concerne pas seulement le matériel, les opérateurs veulent également attirer de nouveaux clients profiter de la date tout en offrant différentes compensations à leurs utilisateurs actuels. Qu’envisagez-vous de louer un tarif Virgin Telco? Eh bien, avec le Black Friday, vous obtenez plus d’avantages.

Gigaoctets illimités pendant six mois

La promotion Black Friday est maintenant disponible sur le site Web de Virgin telco, à partir de là, vous pouvez en louer un tarif fibre et mobile profitant des avantages spécifiques de cette semaine. Plus précisément, l’opérateur offre des concerts illimités pendant six mois dans tous les tarifs combinés fibre et mobile, uniquement pour les nouveaux clients.

L’offre actuelle de Virgin Telco ressemble à ceci:

Fibre 300 Mo et 20 Go de mobile. 39 euros par mois avec six mois de Go illimités.

600 Mo de fibre et 20 Go de mobile. 45 euros par mois avec six mois de Go illimités.

Télévision, numéro fixe et abonnement Netflix avec le pack «Netflix Fan» peuvent être ajoutés aux deux tarifs. Ce pack est également inclus dans l’offre Black Friday: les nouveaux clients ont six mois d’accès de base sans frais.

En plus de l’offre pour les nouveaux clients, Virgin telco propose le pack Netflix Fan Premium, avec Lecture sur 4 écrans et qualité 4K, à moitié prix pour les clients déjà. Pendant six mois, cela leur coûtera 8 euros par mois.

Plus d’informations | Virgin Telco

Share Virgin Telco offre Netflix et des concerts illimités pour le Black Friday