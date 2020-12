Vivaldi 3.5 Il est maintenant disponible pour PC (Linux, Mac, Windows) et avec cela, nous parlons du navigateur norvégien depuis trois semaines, qui ne cesse de publier des mises à jour qui, en général, fournissent à l’application plus de fonctionnalités et de fonctionnalités. Quelque chose que de nombreux utilisateurs adorent et qui en rejette beaucoup d’autres, mais qui est sans aucun doute devenu leur marque de fabrique.

Si Vivaldi 3.5 pour Android est sorti la semaine dernière, il s’agit de la nouvelle version de l’édition principale, la dernière à être distribuée pour le reste de l’année. Et bien que les nouveautés les plus puissantes – que je mentionnerai plus tard – sont toujours en développement et ne sortiront pas avant 2021, il s’agit encore une fois d’une version dans laquelle tout est un peu retouché, comme toujours, avec l’objectif de fonctionnalité .

Ainsi, la première nouveauté exceptionnelle de Vivaldi 3.5 tourne autour du gestion des onglets, en ajoutant des options via le menu contextuel pour ouvrir de nouveaux onglets ou cloner ceux existants en arrière-plan. Pas mal, mais la surcharge d’options dans ces menus commence à être inquiétante, surtout lorsqu’il s’agit d’une fonction qui peut être effectuée avec le clavier. Cependant, Vivaldi a également une solution pour cela, comme nous le commenterons sous peu.

Plus intéressant et pratique est le nouvelles miniatures dans les piles d’onglets, qui ne sont plus affichés horizontalement, mais verticalement, facilitant leur visibilité et leur gestion. Fondamentalement, c’est une méthode plus appropriée et intelligible, surtout lorsque vous avez beaucoup d’onglets empilés.

En parlant de surcharger les menus contextuels, il y a quelques versions, le navigateur a introduit et étendu la possibilité de les éditer à votre goût et avec Vivaldi 3.5, ils l’affectent, y compris les raccourcis affectés à une commande globale en eux. De plus, l’utilisation de raccourcis clavier à une touche a été améliorée, ce qui n’interférera plus avec d’autres éléments des pages Web visitées.

En termes d’actualité, Vivaldi 3.5 fait ses débuts Partage d’URL via des codes QR, qui peut être généré et partagé avec n’importe quel autre appareil sans qu’il soit nécessaire qu’il exécute Vivaldi. Cette option est désactivée par défaut, mais peut être activée dans “Paramètres >> Barre d’adresse> Options du champ d’adresse> Générateur de code QR”.

Les autres améliorations apportées à Vivaldi 3.5 incluent lecture de contenu multimédia soumis à DRM via les propres certificats Widevine de Chrome, un changement qui devrait résoudre tout problème antérieur avec des plates-formes telles que Amazon Prime Video, Spotify, Disney +, etc. D’autre part, des options ont été ajoutées pour désactiver les composants externes tels que Google Hangouts, Google Cast et Google Cloud Print, au cas où ils ne seraient pas utilisés.

Enfin, Vivaldi 3.5 a inclus une préférence pour sélectionner la langue de l’application, quelles que soient les préférences du système d’exploitation dans lequel elle s’exécute.

Bref, ce n’est pas la version la plus ambitieuse de Vivaldi, mais comme vous pouvez le constater, le développement du navigateur se fait en continu. Le vrai bien viendra l’année prochaine, lorsque les nouvelles applications de productivité (gestionnaire de messagerie, calendrier, contacts, lecteur RSS) seront activées pour tous les utilisateurs. Des applications qui, d’ailleurs, peuvent déjà être testées dans la version stable, comme nous l’avons expliqué dans cette autre news.