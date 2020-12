Après plus d’un an en version bêta, Vivaldi pour Android Il a atteint sa version stable au milieu de cette année et depuis lors, son développement s’est poursuivi à un rythme soutenu, s’alignant sur la version PC telle qu’elle est extraite par sa numérotation. En fait, ils sont généralement lancés presque à l’unisson, mais cela ne s’est pas produit cette fois.

Vivaldi 3.5 pour Android

En attendant que Vivaldi 3.5 débarque sur PC, Vivaldi 3.5 pour Android est désormais disponible et est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui méritent d’être commentées, tant en termes de confidentialité que de fonctionnalités.

En commençant par les premiers, Vivaldi 3.5 pour Android a ajouté l’option supprimer automatiquement les données de navigation lors de la déconnexion, avec la possibilité de choisir quelles données sont supprimées et lesquelles ne le sont pas: historique, cookies et informations sur le site, images et fichiers mis en cache et onglets ouverts; juste certains, tous ou aucun.

Jusqu’à présent, cela pouvait être fait manuellement, mais il ne fait aucun doute que le faire de cette manière est beaucoup plus confortable pour l’utilisateur. Par défaut, cette option est désactivée, mais elle peut être activée dans “Paramètres> Confidentialité> Effacer les données de navigation”. «Si vous décidez de l’activer, vous constaterez une amélioration de la consommation de RAM et de la vitesse de navigation et, en plus, vous renforcerez votre vie privée», précisent-ils de Vivaldi.

Bien entendu, il faut garder à l’esprit que cette option est peu utile si la synchronisation des données du navigateur est activée, et d’autre part, si le niveau de confidentialité le plus élevé possible est recherché, il vaut la peine d’utiliser directement le mode de navigation. privé (ouvrir un onglet privé).

Une autre nouveauté de Vivaldi 3.5 pour Android est la possibilité de désactiver le streaming IP via WebRTC, un protocole de communication utilisé par les services de visioconférence et autres qui est généralement activé pour la convivialité, mais qui en particulier sur mobile, où des applications dédiées sont généralement utilisées, n’a pas beaucoup de sens. Pour le désactiver, allez dans “Paramètres> Confidentialité” et décochez la case “Transmettre l’IP pour améliorer les performances WebRTC”.

Dans le domaine des fonctionnalités, Vivaldi 3.5 pour Android ajoute la possibilité de trier les signets et les notes: le premier par titre, adresse, description et surnom et le second par titre, date de création et type de contenu. Ou vous pouvez tout trier manuellement, en cliquant et en faisant glisser.

Jusqu’à présent, les actualités de Vivaldi 3.5 pour Android, qui ne sont pas nombreuses, mais bienvenues. Ils ont un navigateur complet. Maintenant, attendons Vivaldi 3.5 pour PC, qui ne devrait pas tarder à apparaître, même si le plus puissant arrivera à partir de l’année prochaine: gestionnaire de messagerie, calendrier et plus encore, selon ce que l’entreprise a présenté la semaine dernière.