Vivaldi est sur le point de tenir enfin la promesse avec laquelle il est né: rendre aux utilisateurs de l’ancien Opera un navigateur avec toutes les fonctionnalités de celui-ci, et bien qu’en fait Vivaldi offre déjà aujourd’hui – avec quelques nuances – beaucoup plus de fonctionnalités dont Opera n’a jamais eu, la dette impayée était le gestionnaire de messagerie … et c’est presque là.

Après des années de développement et de tests internes, Vivaldi a lancé le première version ouverte de votre client de messagerie, un dans le style du M2 de l’ancien Opera, intégré dans le même navigateur et plein d’options au niveau de toute application de bureau digne de ce nom. Pour l’instant, oui, seuls les utilisateurs les plus audacieux de Vivaldi peuvent tester l’invention, et la fonctionnalité n’a pas encore atteint la version stable – et recommandée – du navigateur.

Cela donne le sentiment que le logiciel suit les mêmes cycles de vie, et si une fois que les applications gigantesques avec mille fonctions en une ont été portées et plus tard, elles sont passées au minimalisme de type Unix consistant à ne faire qu’une chose, mais bien, le un goût pour les couteaux suisses, y compris le navigateur Web Vivaldi. Ce n’est pas le seul exemple qui me vient à l’esprit, mais c’est celui qui nous concerne maintenant.

Parce que Vivaldi ne lance pas seulement un gestionnaire de messagerie: le ‘package’ en comprend également un application de calendrier et lecteur de nouvelles (RSS, Atom) et pas dans un plan minimaliste, avec les bonnes options et tout intégré de quelque manière que ce soit. Le gestionnaire de messagerie et le calendrier sont livrés avec toutes les options que l’on s’attend à trouver dans les meilleures applications de leur catégorie, ainsi que d’être intelligemment intégrés dans le navigateur, soit dans leurs vues en plein écran ou dans le panneau latéral polyvalent.

L’exception est le newsreader, qui est trop rudimentaire pour qu’un utilisateur avancé puisse envisager son utilisation, il existe des services avec la puissance de Feedly ou Inoreader, mais aussi des applications dédiées indépendantes qui sont beaucoup plus puissantes. Le fait qu’ils l’ont intégré avec le gestionnaire de messagerie n’aide pas non plus à lui donner de la valeur, mais comme nous parlons d’une version d’essai et de ce qu’ils ont, ils ont d’autres projets pour l’avenir pour ce plugin, nous le laisserons pour le moment.

Après tout, la promesse est remplie avec le courrier électronique – bien qu’Opera ait également un lecteur de nouvelles – et avec le calendrier, ils bouclent la boucle. Si nous ajoutons le gestionnaire de notes du navigateur à l’ensemble, ils se retrouvent avec une suite de productivité qui n’est certainement pas pour tout le monde, mais qu’il y aura sûrement de nombreux utilisateurs qui seront heureux d’utiliser un tel suite internet, c’est-à-dire depuis combien de temps ces méga-applications ont été appelées (est-ce que quelqu’un se souvient de Mozilla Suite?).

En se concentrant sur les deux éléments clés, le gestionnaire de messagerie C’est ce à quoi vous vous attendriez et un peu plus: au niveau de l’interface, c’est très similaire au M2 Opera, mais avec plus d’options, selon le type d’utilisation qui est actuellement effectué, avec des boîtes de réception unifiées ou indépendantes, des dossiers personnalisés pour mieux organiser le messages, filtres, libellés, drapeaux, recherche, support hors ligne… Et, bien sûr, support des protocoles habituels: POP3, IMAP et SMTP.

Le seul problème qu’il présente semble être avec les comptes Google, malgré le fait que Vivaldi l’ait testé en interne sans incident. Mais il a été de le rendre public et Google a coupé le robinet, vous empêchant de vous connecter car il est considéré comme une application non autorisée. Vivaldi a déjà contacté l’équipe de Mountain View pour essayer de le réparer, donc ce devrait être une question de temps avant que cela ne soit résolu. Pour ma part, c’est la raison qui m’a empêché de l’essayer et de donner des impressions de première main.

Quant à calendrier, plus de la même chose, dans le bon sens: vue de la main, du mois, de la semaine, du jour et de l’ordre du jour; options de date et d’heure, rendez-vous récurrents, par lieu, description et URL, mode tâche avec cases à cocher, des calendriers privés ou partagés, avec un support pour l’utiliser localement sans transmettre de données n’importe où, mais aussi avec la possibilité d’ajouter des calendriers externes via le protocole standard (CalDAV). À défaut de pouvoir le tester à fond, il semble sur dix.

A tout cela, il faut noter que Vivaldi propose depuis longtemps un service de messagerie gratuit comprenant un calendrier, basé sur le logiciel open source Roundcube. Tout le monde peut ouvrir un compte, qui peut également être utilisé pour synchroniser les données du navigateur entre différents appareils, et également l’utiliser pour synchroniser les calendriers. En fait, bien qu’il ne s’agisse pas d’un service de qualité comparable à ceux de Google, Microsoft et autres géants ou entreprises dédiées, il est compétent pour la majorité des utilisateurs et sa politique de confidentialité est beaucoup plus respectueuse (au fond, ils n’analysent pas du tout votre contenu ).

En résumé, Vivaldi a obtenu un score assez intéressant pour ses utilisateurs réguliers et pour ceux qui recherchent un navigateur qui n’a pas grand-chose à voir avec ce qui prévaut aujourd’hui et dans lequel ce qui compte le plus, c’est la possibilité de personnalisation, mais pas seulement pro l’esthétique, qui aussi, mais principalement par la fonctionnalité au service de la productivité, mais sans obligations (Vous pouvez désactiver ce qui n’est pas utilisé). En attendant de pouvoir tester l’invention dans des conditions, je la laisse ici.

Êtes-vous intéressé à jeter un coup d’œil par vous-même? Remarque: vous devez télécharger la dernière version de Vivaldi Snapshot et activer la case correspondante dans la section des expériences cachées, à laquelle vous accéderez via l’URL interne “vivaldi: // expériences /”. Ça oui, rappelez-vous que vous êtes en testAlors assurez-vous de tout ce que vous faites

Pour plus d’informations, l’article de présentation détaillé de Jon von Tetzchner, co-fondateur d’Opera et co-fondateur et PDG de Vivaldi, que vous pouvez lire traduit en espagnol sur ce lien.

D’ailleurs, bien que rien ne soit mentionné dans l’annonce, lorsque vous activez le mail et le calendrier, vous verrez apparaître dans le panneau latéral un application de contacts cela ne s’intègre pas avec le reste et dont je ne connais pas l’état dans lequel il se trouvera, mais cela donne un aperçu de l’endroit où vont aller les plans dans cette nouvelle étape que commence Vivaldi.