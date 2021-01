Si nous nous en tenons aux résultats de notre enquête de fin d’année, Vivaldi n’est pas l’un des navigateurs Web les plus populaires ici, ce qui me surprend un peu étant donné qu’avec Firefox, c’est celui qui offre le plus de possibilités au niveau des fonctionnalités pour les utilisateurs. Avancée. Mais peu importe si vous n’utilisez pas Vivaldi pour naviguer, car vous pouvez l’utiliser comme suite de productivité, dans le cas où ceux disponibles pour Linux -ou pour Windows et macOS- ne vous convainquent pas du tout.

Par suite de productivité ou PIM (Personal Information Manager) nous comprenons des applications telles que Evolution, Kontact ou Thunderbid, qui se combinent sous le même toit gestionnaire de courrier électronique, calendrier, contacts et plus. Eh bien, Vivaldi est sur le point de devenir l’un d’entre eux et même si vous n’êtes pas intéressé à l’utiliser comme navigateur, vous pouvez le faire indépendamment pour de telles tâches et d’autres … ou moins, car vous pouvez choisir quoi utiliser et quoi non. Ce n’est pas tout ou rien.

Cependant, je dis que Vivaldi est sur le point de devenir une solution de productivité complète car ces fonctions sont actuellement en phase de test, vous voudrez peut-être attendre qu’elles soient publiées comme stables pour la tester en profondeur. Je peux seulement vous dire que je l’utilise depuis presque un mois et que tout fonctionne très bien, pas en vain le développement de ces fonctionnalités a commencé il y a des années et il est utilisé en interne dans Vivaldi depuis un certain temps également.

De l’aperçu de Vivaldi Mail et de l’entreprise, j’ai informé en profondeur fin novembre dans MC, mais nous allons revoir tout ce qui en vaut la peine. De plus, si l’activation de ces nouveaux composants n’était disponible que dans la version bêta, elle est déjà dans la version stable, ce qui indique qu’elle se rapproche de plus en plus d’atteindre la majorité des utilisateurs de Vivaldi.

A noter: pour cet article, j’ai utilisé à la fois des images promotionnelles de Vivaldi et des captures réalisées par mes soins, vous en verrez donc certaines en anglais et d’autres en espagnol.

Courrier Vivaldi

Vivaldi Mail est l’aboutissement de l’une des promesses avec lesquelles ce navigateur est né: récupérer les fonctionnalités qu’Opera offrait autrefois. C’est le grand objectif – mais pas le seul – de Vivaldi, fondé par le fondateur d’Opéra, Jon Stephenson von Tetzchner. Ainsi, il n’est pas surprenant que Vivaldi Mail rappelle beaucoup celui-là.

En bref, Vivaldi Mail est un client de messagerie intégré au navigateur, mais cela ne veut pas dire qu’il manque d’options, bien au contraire: prise en charge de POP3, IMAP et SMTP, boîtes de réception unifiées ou indépendantes, dossiers personnalisés pour mieux organiser les messages, filtres, libellés, indicateurs, recherche, support hors ligne … Vivaldi Mail Il a toutes les options que vous vous attendez à trouver dans n’importe quelle application de sa catégorie et un design assez soigné.

Bien sûr, vous pouvez utiliser Vivaldi Mail avec n’importe quel service de messagerie prenant en charge les protocoles mentionnés, qui sont pratiquement tous à l’exception de ceux qui utilisent le cryptage des points de terminaison (à l’exception, qui vaut la redondance, de ProtonMail, qui a déjà une solution pour cette particularité ).

Un autre fait à prendre en compte est que Vivaldi Mail n’affecte pas trop la consommation du navigateur. Je l’ai essayé avec quatre comptes en même temps et il consomme moins que d’utiliser Kontact (KMail) ou Evolution. De plus, l’intégration avec le bureau est très bonne: elle respecte les dialogues de la fenêtre native, les notifications et peut être ajoutée comme client de messagerie par défaut.

Calendrier Vivaldi

L’activation de Vivaldi Mail entraîne celle de Vivaldi Calendar, un application de calendrier ce qui est également à un très bon niveau. Comme le précédent, il peut être utilisé avec n’importe quel service de calendrier qui offre un support pour le protocole standard (CalDAV), avec en plus qu’il permet l’utilisation de comptes locaux et de calendriers dont les données ne quittent pas l’ordinateur.

Les autres options du calendrier Vivaldi incluent la vue année, mois, semaine, jour et agenda; la planification des événements par date et heure, par emplacement, description et URL; Evénements récurrents, mode tâche avec boîtes et calendriers privés ou partagés. Au niveau des fonctions, il est très complet et le design et la convivialité l’accompagnent.

S’il manque quelque chose dans la combinaison gestionnaire de messagerie et calendrier, c’est l’intégration entre les deux, de sorte que vous puissiez créer des événements ou des tâches à partir de messages, mais il ne faut pas oublier que le logiciel est toujours en test et sait comment ils fonctionnent dans Vivaldi , Tout ira.

Pour plus d’informations sur Vivaldi Mail and Calendar, l’article d’introduction officiel.

Autres fonctions

Bien que le gestionnaire de messagerie et le calendrier soient les plus puissants de la suite en termes d’organisation, ce n’est pas la seule chose qui existe. Dans le style de Thunderbid, Vivaldi Mail comprend un Lecteur RSS. À mon avis, c’est l’aspect le plus pauvre de l’ensemble … même si peut-être que je le pense parce que je suis un utilisateur intensif de RSS et qu’il est très court. Je n’aime pas non plus le fait qu’il soit intégré dans la même interface du client de messagerie, mais comme mentionné, cela pourrait changer à l’avenir.

Un autre élément qui n’a pas été évoqué depuis Vivaldi est le gestionnaire de contacts, qui apparaît dans le panneau latéral du navigateur lorsque le courrier et le calendrier sont activés, et ce n’est pas mal du tout en raison de la façon dont il s’intègre avec le premier. C’est très simple, mais une fois que vous avez configuré le compte de messagerie, il affiche tous les contacts qui lui sont liés et lorsque vous en sélectionnez un spécifique, la vue des e-mails s’ouvre avec toutes les conversations auxquelles ce contact participe.

En dehors de tout ce qui précède, Vivaldi propose plus de fonctions vraiment utiles pour la gestion des informations personnelles et qui sont également disponibles sous leur forme stable pour tous les utilisateurs. Par exemple, le système de signets, commun à tout autre navigateur, mais de loin supérieur en termes de fonctionnalités en raison de sa conception, même s’il n’est pas exempt de détails à améliorer.

En ce sens, le application de notes, très utile pour prendre des notes rapides ou complexes, car il prend en charge MarkDown; ainsi que pour enregistrer des liens ou des fragments de texte de pages Web et des captures d’écran dans le plus pur style d’Evernote et autres. Seule la conception échoue, car le panneau latéral et la vue complète ne sont pas ergonomiques en raison de la disposition verticale qu’il utilise. Mais c’est un ajout très intéressant à l’ensemble.

Et je ne peux pas oublier de mentionner le Panneau latéral, indispensable pour une gestion complète du gestionnaire de messagerie, mais aussi pour profiter pleinement des fonctions telles que les signets et les notes, qui ont leur propre section dans le navigateur, mais sont également accessibles rapidement de cette manière. Il en va de même avec le calendrier et avec tout autre site auquel vous souhaitez créer un lien pour augmenter les capacités de productivité de Vivaldi: vous pouvez y ancrer, par exemple, des services de messagerie qui ont une version Web.

Enfin, il faut noter que Vivaldi propose gratuitement et avec une politique de confidentialité très cohérente – en gros, ils transmettent vos données – un service de messagerie qui comprend un calendrier basé sur le logiciel open source Roundcube et que toute personne qui ouvre Un compte – le même que celui utilisé pour synchroniser les données entre différents appareils – peut être utilisé pour avoir un calendrier en ligne sans tirer l’habituel (Google, Microsoft, etc.).

Comment l’activer

Comme je l’ai déjà souligné, le gestionnaire de courrier électronique, le calendrier, le lecteur RSS et le gestionnaire de contacts sont encore en phase de test et doivent être activés avant de pouvoir être utilisés. Ils devraient attendre qu’ils soient disponibles de manière stable, ce qui ne devrait pas tarder à se produire; mais celui qui veut tout essayer maintenant, peut l’activer en accédant à l’URL interne suivante:

vivaldi: // expériences /

Et en cochant la case correspondante (Calendrier, Mail & Feeds).

Il n’y en a plus.

En fait, il y a beaucoup plus, mais dans cet article, j’ai évoqué tout ce que Vivaldi peut faire pour le moment en termes de productivité personnelle, sans entrer dans ses capacités de navigateur Web, qui les a également et certains sont très intéressant (d’autres doivent être polis un peu, pas parfaits). Sinon, cela serait excessivement allongé.

Le nœud du problème est que même si vous ne voulez pas l’utiliser comme navigateur Web, en tant que suite de productivité, c’est – ou le sera bientôt, quand il sera publié comme stable – une option à prendre en compte surtout sous Linux, où ce n’est pas abondant type de solutions. L’inconvénient de tout cela est que Vivaldi n’est pas un logiciel libre, mais ils ont beaucoup de transparence dans le développement et leurs politiques de confidentialité n’ont rien à voir avec celles des géants du secteur.