Samsung Le Chili a annoncé son offre technologique pour ce Noël, qui va des derniers Smartphones lancés par la société au cours de ce 2020, des Smartwatches, des écouteurs sans fil, des tablettes, des téléviseurs et des robots aspirateurs.

Nombreux sont ceux qui attendent ces festivités pour renouveler ou acquérir le produit qu’ils désirent tant. La technologie occupe la 3ème place de l’histoire parmi les trois options les plus citées par les Chiliens pour leurs achats de Noël en décembre des 4 dernières années, après les vêtements (2ème place) et les jouets (1ère place)[1].

Sur Samsung.com, vous pouvez trouver le cadeau idéal pour profiter d’un Galaxie de Noël.

«Ce 2020 nous a montré l’importance d’être connecté, car non seulement cela a changé la façon dont nous communiquons, mais cela a également eu un impact sur la façon dont nous voyons la technologie, ce qui en fait un outil fondamental dans la routine quotidienne des gens. Par conséquent, pour ce Noël, nous voulons que vous vous connectiez plus que jamais avec votre famille par la main de Écosystème Galaxy, où vous pouvez trouver différentes options pour chaque membre de la famille. Après une année difficile, nous méritons tous un cadeau technologique pour nous aider à rendre les choses plus faciles », explique Macarena Parker de Samsung Electronique Chili.

À cet égard, Macarena rappelle que pour tous ceux qui effectuent leurs achats de Noël sur Samsung.com, il y aura des avantages spéciaux tels que la livraison gratuite dans tout le Chili, le paiement avec jusqu’à 12 versements sans intérêt et des cadeaux spéciaux, en plus de celui sur Samsung.com, vous trouverez des produits dans Versions et couleurs exclusives pour ce Noël.

Galaxy Note20 et Note20 Ultra

Avec un design élégant et puissant, ils sont parfaits pour ceux qui ont besoin de toute la puissance d’un ordinateur car ils redéfinissent la façon de travailler et de jouer. Une caractéristique de cette série est son S Pen, qui a été perfectionné pour offrir la meilleure expérience d’écriture, comme si vous utilisiez un crayon traditionnel en raison de sa faible latence. Pour les joueurs, chaque jeu aura l’air incroyable et transparent, car il dispose d’un processeur intelligent repensé avec un taux de rafraîchissement d’écran adaptatif de 120 Hz et une sensibilité tactile élevée allant jusqu’à 240 Hz (tous deux disponibles uniquement sur le Note20 Ultra). Le Note20 et le Note20 Ultra incluent tous deux des outils de qualité professionnelle pour capturer des photos époustouflantes, créer des vidéos de qualité cinéma et offrir des expériences multitâches avancées.

Galaxy Note20 a un écran de 6,7 pouces Super AMOLED, une batterie de 4300 mAh, un appareil photo Ultra Wide et Ultra Wide 12MP, un téléobjectif 64MP et une façade à double pixel 10MP. Disponible en couleur Mystic Grey, Mystic Green et Mystic Bronze.

Galaxy Note20 Ultra Il dispose d’un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X de 6,9 ​​pouces, d’une batterie de 4500 mAh, d’un appareil photo Ultra Wide 12MP, d’un appareil photo Ultra Wide 108MP, d’un capteur AF laser téléobjectif 12MP et d’un objectif avant double pixel 10MP. Ce modèle est dans les couleurs Mystic Black, Mystic White et Mystic Bronze.

Il Galaxy Note20 256 Go est disponible au prix de référence de 999 990 $, et Galaxy Note20 Ultra 256 Go extensible jusqu’à 1 To est disponible à un prix de référence de 1199 990 $. Si vous recherchez sur Samsung.com, vous pouvez trouver des offres spéciales.

Galaxy S20 FE

Le dernier membre de la série S possède toutes les fonctionnalités préférées des fans de Galaxy. Son écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces de haute qualité vous permet de profiter d’images plus fluides grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également d’une caméra de niveau professionnel avec intelligence artificielle et de multiples objectifs qui vous permettent de prendre des vidéos et Des photos comme un pro, avec des fonctionnalités telles que Prise de vue unique, Mode Nuit et Zoom 30X pour ne manquer aucun détail. Pour profiter toute la journée et faire ce que vous aimez, le Galaxy S20 FE il dispose également d’une batterie de 4500 mAh, avec une charge rapide et un stockage de 128 Go extensible via une Micro SD. Tous ses modèles ont un design Premium pour montrer où que vous alliez.

Pour profiter toute la journée et faire ce que vous aimez, le Galaxy S20 FE Il dispose également d’une batterie de 4500 mAh qui dure toute la journée pour les fans qui ne s’arrêtent pas, avec une charge rapide et un stockage de 128 Go extensible grâce à une conception Micro SD et Premium. Son prix de référence au Chili est de 599 990 $ et il est disponible en Cloud Navy, Cloud Lavender, Cloud Red, Cloud Mint, Cloud Orange et Cloud White.

Galaxy Tab S7 et Tab S7 +

Ils sont dotés de tous les outils nécessaires pour libérer la créativité ou faire passer la productivité au niveau supérieur. Les deux sont livrés avec un S Pen amélioré, qui offre une expérience d’écriture et de dessin naturelle et un écran d’alimentation de 120 Hz qui vous permet de travailler et de jouer en douceur. La Tab S7 dispose d’un écran de 11 pouces et la Tab S7 + d’un écran de 12,4 pouces. Grâce au partenariat avec Microsoft, vos utilisateurs peuvent synchroniser rapidement Samsung Notes avec Microsoft OneNote et Outlook. Sa grande batterie est conçue pour que vous puissiez continuer toute la journée. Les onglets S7 et S7 + plus ont tous deux une couverture de livre, un clavier qui offre une expérience semblable à celle d’un ordinateur, en particulier lors des tests Samsung Dex.

Disponible en trois couleurs attrayantes: Mystic Black, Mystic Silver et Mystic Bronze. Possède les versions Galaxy Tab S7 + 256 Go de WIFI, Galaxy Tab S7 256 Go de WIFI, Galaxy Tab S7 128 Go LTE et Galaxy Tab S7 128 Go de WIFI. Leurs prix de référence sont: Galaxy Tab S7 + Version WIFI de 256 Go 1 299 990 $, Galaxy Tab S7 Version WIFI de 256 Go et version LTE de 128 Go 999 990 $ et Galaxy Tab S7 Version WIFI 128 Go 899 990 $.

Bourgeons en direct

Avec un design iconique et ergonomique et une coupe confortable, le Galaxy Buds Live Ils ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu ou utilisé auparavant. Ces écouteurs combinent l’expérience sonore AKG avec un haut-parleur de 12 mm et un conduit de basses plus puissants, ce qui rend le son audio profond et parfait pour que vous puissiez profiter de la musique comme l’artiste l’avait prévu. Galaxy Buds Live Il est livré avec trois microphones et l’option de contrôle du son ambiant pour que vous vous sentiez dans la même pièce que vos proches, même lorsqu’ils sont séparés. Ces écouteurs sont dotés de la réduction active du bruit. Idéal pour être votre meilleur compagnon d’activités, ces nouveaux écouteurs de Samsung ils ne tombent pas de vos oreilles.

Ils sont disponibles dans les couleurs Mystic Bronze, Mystic White et Mystic Black au prix de référence de 179 990 $ et dans le cas de Samsung.com, vous trouverez les Live Buds dans les couleurs exclusives Mystic Blue et Mystic Red. Si vous recherchez sur Samsung.com, vous trouverez des offres spéciaux.

Galaxy Watch3

Élégant et polyvalent, le Galaxy Watch3 Il est construit avec des matériaux de première qualité et des innovations importantes, ce sera votre meilleur assistant de santé et de bien-être. Il conserve la lunette tournante emblématique, tout en présentant le savoir-faire d’une montre de luxe, suffisamment confortable pour être portée toute la journée et toute la nuit. Cette montre intelligente vous aide à gérer vos routines, à dépasser vos objectifs de mise en forme et à vous tenir au courant de votre santé, grâce à une technologie de capteur avancée.

Il Galaxy Watch3 Il est disponible avec des sphères de 41 mm et 45 mm. La première variante sera disponible en Mystic Bronze et Mystic Silver, tandis que la seconde en Mystic Silver, Mystic Black. Vous pouvez également retrouver le modèle Titanium dans son format 45 mm.

Et pour la maison? TV Lifestyle et sucé

Les téléviseurs sont le cadeau parfait, surtout dans ces moments où nous passons plus de temps à la maison. Le dernier à rejoindre la famille Lifestyle de Samsung était le Sero.

Le Sero

Ce téléviseur à écran doté de la technologie QLED est le premier de sa catégorie. Il dispose d’un écran rotatif qui peut être déplacé pour être en position verticale ou horizontale, adaptant le contenu que l’utilisateur regarde, un design sans précédent spécialement conçu pour les nouvelles générations habituées à consommer du contenu au format de médias sociaux. Il mesure 43 pouces et sera fortement réduit sur Samsung.com. Son prix de référence est de 749 990 $.

Le Serif

Grâce à son design emblématique, il est complètement différent des autres téléviseurs, car il a été conçu pour améliorer l’esthétique des espaces domestiques. En ce qui concerne la qualité d’image, il dispose de la technologie QLED qui permet à 100% du volume de couleur d’offrir une expérience immersive à tous les niveaux. En même temps, il intègre une connexion NFC, ce qui permet, en plaçant simplement le Smartphone sur le téléviseur, et avec la connexion Bluetooth activée, qu’il se connecte automatiquement pour écouter de la musique. Il dispose également d’un mode ambiant à intégrer dans la décoration de toutes sortes d’espaces. Il est disponible en 43, 49 et 55 pouces en blanc et bleu clair. Ils ont une valeur de référence de 749 990 $ pour le modèle 55 ‘, 1 099 990 $ (59’), 949 990 $ (49 ‘) et 829 990 $ (43’). Si vous le recherchez sur Samsung.com, ce sera avec des offres spéciales de Noël allant jusqu’à 52% de réduction.

Le cadre

Un téléviseur qui devient une œuvre d’art lorsqu’il est éteint. Son magasin d’art propose 1 200 pièces renommées allant du classique au plus contemporain. Grâce au fait qu’il comprend un capteur de mouvement, qui détecte la présence de personnes dans la pièce, il est capable de s’allumer et de s’éteindre automatiquement, économisant ainsi de l’énergie et de ne pas rester allumé si personne n’est dans la pièce. Disponible en 5 tailles différentes: 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Ils ont une valeur de référence de 1999 990 $ pour le modèle 75 pi, 1399 990 $ (65 pi), 1099 990 $ (55 pi), 969 990 $ (50 pi), 849 990 $ (43 pi) et 529 990 $ (32 pi). Si vous le recherchez sur Samsung.com, ce sera avec des offres spéciales de Noël jusqu’à 35% de réduction.

POWERbot-E

Noël est également une bonne option pour acquérir une technologie qui nous facilite les choses à la maison, et c’est que les robots aspirateurs se sont positionnés comme un appareil nécessaire au quotidien, car ils aident tout le monde à la maison à avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment.

POWERbot-E par Samsung est un aspirateur robot qui peut aspirer, nettoyer et être contrôlé à distance depuis un smartphone ou une tablette. Son autonomie est jusqu’à 150 minutes de fonctionnement continu. Avec un design ultra fin et seulement 85 mm de haut, il atteint même les coins les plus difficiles à atteindre et sans intervention d’un tiers. Il dispose de quatre capteurs qui détectent les obstacles pour effectuer efficacement cette tâche domestique. Il peut être contrôlé à distance avec une connexion Wi-Fi. Son prix de référence est de 299990 $ et vous pouvez le trouver avec une promotion spéciale de Noël sur Samsung.com

