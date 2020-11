Vivo a présenté un nouveau terminal économique pour sa gamme d’entrée: la nouvelle Vivo 12s, très similaire aux Vivo 11, l’une de celles choisies pour le débarquement de l’entreprise en Europe et en Espagne. Cependant, il existe des différences importantes, telles que l’utilisation du processeur MediaTek au lieu de la version de Qualcomm avec plus de mémoire.

Le Vivo 12s est un mobile d’entrée de gamme avec Helio P35, un grande batterie de 5000 mAh, double caméra et un prix raisonnable. Malgré ce que sa numérotation indique, il ne ressemble pas vraiment à une version supérieure au Vivo 11s, mais plutôt à un modèle alternatif avec MediaTek et, vraisemblablement, moins cher.

Fiche technique Vivo Y12s

Je vis des Y12

écran

Écran LCD de 6,51 pouces

HD +

Dimensions et poids

164,41 x 76,32 x 8,41 mm

191 g.

Processeur

Helio P35

RAM

3/4 Go

Espace de rangement

32/128 Go

Caméra frontale

8 MP f / 1,8

Caméra arrière

13 MP f / 2,2

2 MP f / 2.4

Batterie

5000 mAh

Système opératif

Android 10

Funtouch OS 11

Connectivité

4G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.0

Micro USB

Radio FM

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Prix

À partir de 119 euros pour changer

Nouvelle plage d’entrée avec une excellente batterie

Le Vivo 12s est une nouvelle entrée dans la gamme de téléphones portables bon marché du constructeur chinois. Le terminal est pratiquement une copie conforme des Vivo 11 avec lesquels la société a atterri en Espagne le mois dernier, mais avec un MediaTek Helio P35 à bord, au lieu du Snapdragon 460. Le Vivo Y12s est disponible en deux versions: avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage et avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Vivo 12s monte un écran LCD avec une diagonale de 6,51 pouces et résolution HD + (1600 x 720) qui comprend une encoche réduite de moitié. Dans cette encoche, la caméra frontale est cachée, 8 mégapixels et avec une ouverture de f / 1,8.

Derrière c’est le module pour les caméras arrière qui, bien qu’il puisse sembler que trois objectifs soient inclus, en fait il y en a deux: un Capteur principal de 13 mégapixels et un capteur supplémentaire de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur et le mode portrait. Le lecteur d’empreintes digitales n’est pas à l’arrière, mais sur l’un des côtés.

Le Vivo 12s est un terminal modeste, même s’il peut se vanter de quelque chose, c’est la capacité de sa batterie. Ils sont Capacité de 5000 mAh, bien que sans aucun type de charge rapide (il prend en charge la charge 10W) ​​et avec un connecteur MicroUSB, qui est devenu un peu obsolète.

Versions et prix des Vivo Y12s

Le Vivo Y12s est disponible en bleu et noir sur certains marchés asiatiques tels que le Vietnam, Hong Kong, et pour le moment nous n’avons aucune information sur sa vente éventuelle dans d’autres régions. Voici les prix officiels:

Vivo 12s 3 + 32 Go: 3 290 000 dongs vietnamiens, 157 euros à changer.

Vivo 12s 4 + 128 Go: 4 290 000 dongs vietnamiens, 120 euros à changer.

