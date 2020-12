L’avantage d’avoir plusieurs sous-marques est qu’il est relativement facile de réutiliser les processus de fabrication pour lancer de nombreux modèles similaires mais différents. C’est exactement ce qu’il a fait aujourd’hui dans lequel je vis le nouveau Vivo IQOO U3, qui partage environ 90% de l’ADN avec les Vivo Y52, également introduits aujourd’hui.

Le Vivo IQOO U3 est un nouveau mobile 5G pas cher, à partir de moins de 200 euros à l’échange. La principale différence par rapport aux Vivo Y52 est que cette fois MediaTek Dimensity 800U, ayant également un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Fiche technique Vivo IQOO U3

J’habite IQOO U3

écran

Écran LCD de 6,58 pouces

Full HD +

90 Hz

Dimensions et poids

164,15 x 75,3 x 8,40 mm

186 g.

Processeur

Dimensity 800U

RAM

6/8 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

8 MP f / 2.0

Caméra arrière

48 MP f / 1,79

2 MP f / 2,4 bokeh

Tambours

5000 mAh

Charge rapide 18W

Système opératif

Android 10

IQOO UI 1.5

Connectivité

Wi-Fi 5G 5

Bluetooth 5.1

USB-C

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Prix

À partir de 188 euros pour changer

5G et avec affichage 90 Hz

La série IQOO U correspond aux terminaux les plus basiques d’IQOO, la sous-marque Vivo axée sur un public plus gaming. La première fois que la dernière vient Connectivité 5G à la maison est de la main de ce Vivo IQOO U3.

Ce terminal est pratiquement impossible à distinguer des Vivo Y52 – qui ont également été présentés en Chine – si ce n’était de la marque, imprimée au dos. Une différence qui entre à l’intérieur est le processeur, qui dans ce cas est un MediaTek Dimensity 800U, un cran au-dessus du Dimensity 720 qui inclut le premier.

Une autre différence est que le Vivo IQOO U3 est disponible en deux versions, avec 6 Go et 8 Go de RAM, et les deux avec 128 Go de stockage. La version 6 Go permet de lancer le terminal dans une fourchette de prix légèrement inférieure à celle des Vivo Y52.

Le point fort du Vivo IQOO U3 réside dans l’écran, qui est un écran LCD de 6,58 pouces, HDR10, Full HD + et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La fréquence de suivi tactile est de 180 Hz.

Dans les appareils photo, le Vivo IQOO U3 est un peu plus conservateur, avec une caméra frontale de 8 mégapixels et un Caméra arrière double 48 mégapixels, avec un capteur supplémentaire de 2 mégapixels pour le mode portrait.

Quant à la batterie, nous avons un Capacité de 5000 mAh avec support pour une charge rapide de 18W. Le terminal dispose d’un mini-jack, connecteur USB-C pour le chargeur et intègre le lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Versions et prix du Vivo IQOO U3

Le Vivo IQOO U3 a été officiellement lancé en Chine, où il est sorti en bleu et noir et en versions avec 6 et 8 Go de RAM. Voici leurs prix:

Vivo IQOO U3 6 + 128 Go: 1 498 yuans, environ 188 euros pour changer.

Vivo IQOO U3 8 + 128 Go: 1 698 yuans, environ 213 euros à changer.

Partager Vivo IQOO U3: écran MediaTek Dimensity 800U et 90 Hz pour ce nouveau “gamer” milieu de gamme