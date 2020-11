Le jour même où OPPO annonce un mobile 5G avec Dimensity 720, l’OPPO K7x, Vivo fait de même avec le Vivo S7, qui se déplie dans une nouvelle version, le nouveau Vivo S7e, un terminal 5G au cœur de MediaTek.

Le Vivo S7 standard a été lancé avec Snapdragon 765G, bien que le processeur ne soit pas la seule chose qui ait changé dans ce Vivo S7e, qui a maintenant une seule caméra frontale (il y en avait deux dans le Vivo S7) et un module arrière avec une configuration légèrement différente.

Fiche technique Vivo S7e

J’habite S7e

écran

AMOLED 6,44 “

Full HD +

Dimensions et poids

161 x 74,04 x 7,73 mm.

171,7 g.

Processeur

MediaTek Dimensity 720

RAM

8 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

32 MP

Caméra arrière

64 MP

8 MP UGA

Bokeh 2 MP

Batterie

4100 mAh

Charge rapide de 33 W

Système opératif

Android 10

Funtouch OS 10.5

Connectivité

5G SA / NSA

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

Minijack

USB-C

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Prix

Pour déterminer

Écran AMOLED

Le Vivo S7e fait partie de la nouvelle lignée de mobiles 5G pas chers, ou du moins cela devrait, car techniquement, il s’agit d’une version inférieure du Vivo S7, dont le prix de lancement dans votre pays était d’environ 341 euros à changer.

La fiche technique est similaire à celle du Vivo S7, bien que les terminaux puissent être vus à l’œil nu de l’avant et de l’arrière. Avant, parce qu’un encoche en forme de goutte pour caméra frontale de 32 mégapixels, tandis que dans le Vivo S7, il y avait une encoche plus large, avec une double caméra.

Derrière nous avons sur le papier la même configuration de Triple caméra de 64 mégapixels, 8 mégapixels ultra grand angle et capteur 2 mégapixels pour le mode portrait, bien qu’ils soient inclus dans un module où tous les objectifs sont verticaux.

Maintenant avec MediaTek

La principale nouveauté du Vivo S7e est l’utilisation d’un processeur MediaTek au lieu de Qualcomm, étant le Dimensité 720 l’élu. Il est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, dans une seule version disponible.

Une autre différence entre le Vivo S7 et le Vivo S7e, bien que presque négligeable, est la capacité de la batterie, qui est un peu plus élevée. Ils sont Capacité de 4100 mAh et avec prise en charge de la charge rapide jusqu’à 33W.

Versions et prix du Vivo S7e

Le Vivo S7e est officiel en Chine, bien que son prix ne soit pas encore connu, car il sera mis en vente le 11 novembre à l’occasion du Singles Day. Ce que nous savons, c’est dans quelles couleurs il sera disponible: noir, bleu et argent.

