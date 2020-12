Déjà en Europe bien que toujours en train de s’installer, Vivo en veut plus et prépare étonnamment ses nouveaux porte-drapeaux … Le Vivo X60 utilisera l’optique Zeiss dans ses caméras!

Écrit par Damián García dans les mobiles chinois

Nous n’allons rien vous dire de nouveau, car Alive allait être ambitieux Au cours de son voyage en Europe, c’est quelque chose que le fabricant chinois lui-même, désormais basé à Düsseldorf pour fonctionner avec toutes les lois de nos marchés, nous a annoncé à la mi-octobre lorsqu’il s’est présenté avec un Vivo X51 5G prometteur et de nombreuses idées. innovant pour une industrie avide d’innovation.

Peu de temps après, nous avons rencontré le reste de leur catalogue, avec un milieu de gamme supérieur à la moyenne et un modèle d’entrée de gamme très attractif sous la forme de ces Vivo Y70 et Vivo Y20 que nous vous avons montrés à leur époque en détail, et qui n’ont pratiquement rien pris pour céder la place aux rumeurs sur un nouveau haut de gamme qui J’éleverais la barre avec la nouvelle personnalisation d’Origin OS pour mettre en scène la recherche de cette expérience exceptionnelle sur Android.

Que trois mois plus tard, Vivo préparait déjà son nouveau haut de gamme? Eh bien, cela semble amis, car divers médias européens ont rapporté ces jours-ci que le nouveau Vivo X60 et Vivo X60 Pro sont plus proches qu’on ne le pensait, ils seraient présentés dans la société avant même la fin de cette année et inclure une photo surprise.

Savoir plus: Vivo veut plus en Europe: les nouveaux X60 et Origin OS sont dans le four

Une annonce pour le 29 décembre prochain

Il peut être difficile de comprendre que Avec si peu de temps sur le marché, le Vivo X51 5G est soulagé pour une nouvelle famille de smartphones, mais la vérité est que les Vivo X60 et X60 Pro seraient aussi avancés que leur lancement aura lieu, si les sources sont fiables, le 29 décembre prochain en Chine.

Les dessins seront continus, mais Vivo espère offrir cette torsion que le X51 5G manquait pour convaincre dans la gamme la plus noble, en optant également pour des spécifications qui vous surprendront beaucoup … Passons en revue tout ce que nous savons!

Appareils photo avec optique de ZEISS, stabilisation 3D avec cardan et matériel de Samsung

Vivo a déclaré lors de la présentation du X51 5G que Les chipsets les plus performants de Qualcomm étaient trop chers pour les améliorations techniques que leur montage offrait, ils avaient donc opté pour le processeur plus compensé avec le Snapdragon 765G à la recherche optimiser dans toute cette expérience.

Dans ce cas, nous savons que Vivo pariera sur le matériel Samsung et son nouveau X60 Pro serait le premier smartphone au monde à l’intégrer dans sa fiche technique la nouvelle puce Exynos 1080 de la marque sud-coréenne, avant même le Samsung Galaxy S21, avec sa technologie 5 nanomètres et beaucoup de puissance pour tenter de se rapprocher du niveau du Snapdragon 888.

De plus, une conception similaire à celle actuelle est confirmée, avec écran plat pour le modèle de base et incurvé pour le ‘Pro’ dans les deux cas avec des lunettes Gorilla Glass, en adoptant des capteurs plus grands dans son appareil photo mais maintenir, a priori, cette stabilisation 3D par cardan si intéressant que Vivo se vantait du X51 5G.

C’est là que se dérouleront l’essentiel des actualités, avec un système de triple capteur pour le X60 et un avec jusqu’à quatre capteurs pour le X60 Pro, ajoutant à l’équation une surprise capitale sous la forme d’un accord avec ZEISS pour équiper les plus nobles Vivo de leurs objectifs haute performance, ce qui se confirme si l’on regarde le logo sur leurs emballages de vente.

Nous avions déjà remarqué que ZEISS avait cessé de fonctionner exclusivement pour Nokia, et nous l’avons en fait vu placer ses objectifs sur le Sony Xperia 1 II, mais à ce jour aucun accord long-courrier n’avait été annoncé avec tout autre fabricant.

Pour terminer, plus d’images de presse ont été divulguées ces dernières heures qui rendent bien compte de la proximité de leur présentation, révélant des détails tels que trois teintes du Vivo X60, deux dégradés et un noir mat, plus de preuves de l’association avec ZEISS et une information, et c’est que Vivo cherchera à marquer les deux offrir le mobile 5G le plus fin du marché, avec seulement 7,3 millimètres d’épaisseur dans le modèle de base.

Dans quelques jours, nous devrons attendre, et certainement avec ce que Vivo a promis et avec ce qu’il prêche basé sur des exemples, cela vaut la peine de les suivre car le 29 décembre, ils nous montreront sûrement quelque chose de très attrayant … Le Vivo X60 sera-t-il à la hauteur de la tâche?

Savoir plus: Écouteurs vivo X51 + Neo, test: la meilleure expérience Android vient de… Chine?