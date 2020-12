En octobre, Vivo a annoncé le Vivo V20 comme un terminal Snadragon 720G axé sur les smartphones. À peine deux mois plus tard, la société en a lancé une nouvelle version sans fanfare, le Je vis V20 2021, avec Snadragon 730G.

Comme le modèle sans nom de famille, le Vivo V20 (2021) a un mise au point claire sur la photographie d’autoportrait, avec une caméra frontale de 44 mégapixels et plusieurs modes de photographie centrés sur le selfie. Voyons ce que nous offre ce terminal.

Fiche technique Vivo V20 (2021)

Je vis V20 2021

écran

AMOLED 6,44 ”

Full HD +

Dimensions et poids

161,30 x 74,20 x 7,38 mm

171 g.

Processeur

Snapdragon 730G

RAM

8 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

44 MP

Caméra arrière

64 MP f / 1,89

8 MP f / 2,2 UGA

2 MP f / 2.4 monochrome

Tambours

4000 mAh

Charge rapide de 33 W

Système opératif

Funtouch OS 11

Connectivité

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.1

GPS / Glonass

Radio FM

Prise casque

USB type C

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Prix

278 euros pour changer

Spécialisé dans les selfies

Le Vivo V20 (2021), comme le modèle de l’année dernière, se concentre principalement sur les selfies. Pour eux, il a un Caméra frontale de 44 mégapixels, avec mise au point automatique, enregistrement vidéo 4K, possibilité de filmer au ralenti à 240 images par seconde et mode d’enregistrement vidéo qui essaie de garder votre visage net à tout moment.

Cette caméra frontale est enfermée dans une encoche en forme de goutte en haut de l’écran. Cet écran est un Panneau AMOLED, d’une diagonale de 6,44 pouces, Résolution Full HD + et qui cache le lecteur d’empreintes digitales sous sa surface.

Derrière, la Vivo V20 2021 a un triple caméra avec un capteur principal de 64 mégapixels et ouverture f / 1,89, accompagnée d’un super grand angle de 8 mégapixels et d’un troisième capteur monochrome de 2 mégapixels.

Maintenant avec Snapdragon 730G

La principale différence entre le Vivo V20 et le Vivo V20 2021 réside dans le processeur, qui est maintenant le Snapdragon 730G. Il n’y a pas une énorme différence entre eux, bien que le Snapdragon 730G ait une vitesse d’horloge légèrement plus élevée. Le terminal est disponible en une seule version, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Quant à la batterie, nous avons un Capacité de 4000 mAh, avec prise en charge de la charge rapide de 33W. Le terminal est lancé avec Android 11 sous le bras et dispose d’une radio FM, d’une mini-prise et d’un connecteur USB-C.

Versions et prix du Vivo V20 (2021)

Le Vivo V20 de 2021 a été mis en vente en Inde, où le modèle standard était déjà vendu. Il est disponible en une seule version, dans les couleurs blanc, noir et bleu, pour 24990 roupies indiennes, environ 278 euros pour changer.

