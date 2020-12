Après le Vivo V20 et le Vivo V20 SE, la marque a annoncé le modèle définitif avec connectivité 5G: le nouveau Vivo V20 Pro qui se présente comme un mobile 5G axé sur la photographie, avec deux caméras à l’avant et trois à l’arrière.

Le Vivo V20 Pro comprend un pari pas trop populaire au cours de ce 2020, avec sa double caméra frontale et son encoche et se distingue par son seulement 7,39 millimètres d’épaisseur, oui, sans compter la saillie du module caméra.

Fiche technique Vivo V20 Pro

Je vis V20 Pro

écran

AMOLED 6,44 ”

Full HD +

Dimensions et poids

158,82 x 74,20 x 7,39 mm

170 g.

Processeur

Snapdragon 765G

RAM

8 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

44 MP f / 2.0

8 MP f / 2,28 UGA

Caméra arrière

64 MP f / 1,89

8 MP f / 2.2 UGA / Macro / Bokeh

2 MP mono

Batterie

4000 mAh

Charge rapide de 33 W

Système opératif

Android 11

Funtouch OS 11

Connectivité

5G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.1

USB-C

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Prix

335 euros pour changer

Un mobile 5G très fin

Le Vivo V20 Pro est, pour l’instant, le modèle haut de gamme de la série V et le premier à faire le saut vers la connectivité 5G. Cette connectivité vient de la main de Qualcomm Snapdragon 765G, accompagné d’une quantité généreuse de mémoire: 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Dans son apparence, le Vivo V20 Pro n’est pas trop différent des autres terminaux de la marque cette année à l’intérieur et à l’extérieur de la série V, bien qu’il ait une particularité: c’est relativement bien, avec une épaisseur de 7,39 millimètres sans compter le module caméra, ce qui n’est pas trop courant à cette époque et encore moins dans les mobiles 5G.

Étant un mobile fin, il est compréhensible qu’il n’inclut pas de batterie de grande capacité, restant le capacité à 4000 mAh, un montant acceptable. La bonne chose est qu’ils se chargent assez rapidement, car il prend en charge une charge rapide de 33 W.

Cinq lentilles au total

Le Vivo V20 Pro a un pari photographique curieux avec cinq objectifs au total: deux d’entre eux devant et trois autres derrière. La particularité des caméras frontales est qu’elles sont dans une encoche centrée, ce qui n’est pas trop courant aujourd’hui. Il s’agit de une double caméra frontale, 44 mégapixels, et accompagné d’un grand angle de 8 mégapixels. Parmi les caractéristiques de la caméra frontale, on trouve la mise au point automatique sur l’œil et un mode spécial pour les portraits de nuit.

Derrière, le Vivo V20 Pro possède trois objectifs. Le principal est 64 mégapixels avec une ouverture de f / 1,89 et il est accompagné d’un objectif 8 mégapixels au clair de lune: il fait la même chose qu’un objectif grand angle, un objectif macro ou un objectif pour la mise au point en mode portrait. Il y a un troisième objectif, monochrome et 2 mégapixels.

Quant à l’écran, le Vivo V20 Pro monte un panneau AMOLED avec une diagonale de 6,44 pouces et résolution Full HD +. Il fonctionne aux 60 Hz habituels et intègre le lecteur d’empreintes digitales sous sa surface.

Versions et prix du Vivo V20 Pro

Le Vivo V20 Pro a été annoncé pour la première fois en Inde, où il a déjà été mis en vente dans les couleurs noir et bleu et une seule version 8 + 128 Go. Son prix officiel est de 34 990 roupies (390 euros au taux de change), bien qu’il soit en offre de lancement pour 29 990 roupies, 335 euros pour changer.

Plus d’informations | Vivant

Partagez Vivo V20 Pro: un mobile 5G fin, spécialisé dans les selfies et avec Snapdragon 765G