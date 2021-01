En décembre 2020, Vivo a présenté le Vivo X60 et le Vivo X60 Pro, deux modèles avec le cœur de Samsung pour rivaliser dans la gamme haut de gamme. Après avoir confirmé la collaboration avec Zeiss pour son prochain modèle haut de gamme, la société vient d’officialiser le plus puissant de la famille X60, le Vivo X60 Pro +.

Ce modèle a un design pratiquement identique à celui de ses jeunes frères, mais il abrite le plus que puissant Qualcomm Snapdragon 888+, l’un des processeurs actuels sur Android. Alors passons en revue les spécifications techniques et les fonctionnalités du Vivo X60 Pro +, une bête 5G qui vient conquérir la plus haute gamme.

Fiche technique du Vivo X60 Pro +

VIVO X60 PRO +

DIMESSIONS ET POIDS

158,59 × 73,35 × 9,10 mm

190 grammes

ÉCRAN

Panneau incurvé

AMOLED 6,56 pouces

Rapport 19,8: 9

FullHD + à 2376 x 1080

Actualiser à 120 Hz HDR10 +

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 888

MÉMOIRE RAM

8 Go / 128 Go

12 Go / 256 Go

LPDDR5

UFS 3.1

CAMÉRA ARRIÈRE

Principal: objectif Zeiss 50 mégapixels

Grand Angle: 48 mégapixels

Téléobjectif: 32 MP

Périscope: 8 MP

CAMÉRA FRONTALE

32 MP

LOGICIEL

Android 11

OriginOS 1.0

TAMBOURS

4 200 mAh

Charge rapide de 55 W

CONNECTIVITÉ ET SON

Double WiFi 5G / 4G 6

Bluetooth 5.1

Double GPS

USB type C

PRIX

À partir de 773 $

Plus de puissance à bord

La génération précédente X60 est venue de la main d’un processeur Exynos. Ce X60 Pro + provient du meilleur processeur Qualcomm, le Snapdragon 888. Ce processeur est accompagné de configurations de 8 et 12 Go de RAM, avec une mémoire interne pouvant aller jusqu’à 256 Go. Le panneau mesure 6,56 pouces, légèrement incurvé et avec une résolution Full HD +. Le taux de rafraîchissement va jusqu’à 120Hz et l’entrée tactile à 240Hz. Le panneau est conforme HDR10 et promet un bon rendu des couleurs.

Le processeur et la charge rapide s’améliorent considérablement dans ce modèle plus. Le Snapdragon 888 et la batterie 4200 sont accompagnés de 55W

Cet ensemble est alimenté par une batterie de 4200 mAh, qui dans cette génération a une charge rapide de 55 W. C’est un bond important par rapport aux 33W de ses jeunes frères. La connectivité est complète, avec 5G SA et NSA, WiFi 6 et double GPS, entre autres.

En termes de design, le nouveau X60 Pro + est presque identique à ses petits frères, avec des modifications du module caméra, logeant une configuration de capteur complètement différente, dont nous parlerons plus tard. Sur sa face avant, il a un petit trou dans l’écran et, à l’arrière, il a une finition mate.

Une configuration de caméra plus ambitieuse

La configuration de la caméra sur le Vivo X60 Pro + est assez ambitieuse. Le capteur principal fait désormais 50 mégapixels, le Samsung GN1 avec ouverture f / 1,57, assez lumineux. Il a un stabilisateur d’image optique et est enduit par Zeiss. Le deuxième capteur est un capteur grand angle de 114 degrés et 48 mégapixels, le Sony IMX598. Il dispose également d’un téléobjectif de 32 mégapixels, un 2X équivalent à 50 mm avec une ouverture f / 2.0.

Le dernier capteur est un appareil photo périscope de 8 mégapixels qui permet un zoom optique 5x et un zoom numérique 60x. Le mobile est capable d’enregistrer en 4K HDR10 + et 8K. La caméra frontale est de 32 mégapixels, permettant le mode portrait via un logiciel.

Versions et prix du Vivo X60 Pro +

Le Vivo X60 Pro + se vend à 4 998 yuans, 773 $ au taux de change de sa version de base. La version la plus chère plus de 928 $ Donc, si vous arrivez en Espagne, il ne serait pas étrange que ce terminal dépasse les 1 000 euros après taxes.

Vivo X60 Pro + 8 + 128 Go | 4998 yuans, 773 $ pour changer Vivo X60 Pro + 12 + 256 Go | 5998 yuans, 928 dollars à changer

Via | FoneArena

