Les présentations des terminaux ne s’arrêtent ni pour Noël ni pour la nouvelle année, et Vivo a donc annoncé en Malaisie le En direct Y 20 2021, un nouveau mobile pour l’entrée de gamme qui arrive non pas tant comme une version améliorée du Vivo Y20 que l’on connaissait en août, mais plutôt comme une version alternative.

Ce Vivo Y20 2021 parie sur le MediaTek Helio P35 et se distingue par une batterie généreuse d’une capacité de 5000 mAh. Bien sûr, cette Vivo Y20 2021 la charge à 10W standard, sans aucun type de charge rapide.

Fiche technique Vivo Y20 2021

En direct Y20 2021

écran

IPS 6,51 ”

HD +

Dimensions et poids

164,41 x 76,32 x 8,41 mm

192 g.

Processeur

Helio P35

RAM

4 Go

Espace de rangement

64 Go

MicroSD jusqu’à 256 Go

Caméra frontale

8 MP f / 1,8

Caméra arrière

13 MP f / 2,2

2 MP f / 2,4 bokeh

Macro 2 MP f / 2.4

Tambours

5000 mAh

Charge 10W

Système opératif

Funtouch OS 11

Android 11

Connectivité

LTE

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

Micro USB

Radio FM

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales d’un côté

Prix

120 euros pour changer

Une gamme d’entrée avec Helio P35

Les différences entre le Vivo Y20 et le Vivo Y20 2021 se comptent sur les doigts d’une main, la principale étant le processeur. Le Vivo Y20 et le Vivo Y20i ont tous deux monté le Snapdragon 460 de Qualcomm, tandis que ce Vivo Y20 2021 fait de même avec le Helio P35 par MediaTek.

La mémoire et la RAM restent les mêmes, avec une seule version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via MicroSD. Une combinaison qui n’est pas mal pour sa gamme de prix.

Pour l’écran, nous avons un panneau LCD avec une diagonale de 6,51 pouces et résolution HD +, qui incorpore la caméra frontale de 8 mégapixels avec une ouverture de f / 1,8- dans une encoche en forme de goutte en haut. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur l’un des côtés du terminal.

Deterás, le Vivo Y20 2021 a exactement le même module pour les caméras du Vivo Y20, avec un triple caméra avec un capteur principal de 13 mégapixels et une ouverture de f / 2,2. Il est accompagné d’un capteur bokeh de 2 mégapixels f / 2,4 et d’un troisième capteur macro avec la même ouverture et la même résolution.

Dans la batterie, nous avons la deuxième grande différence entre ce nouveau Vivo Y20 2021 et les précédents, et c’est que même si la même chose est incluse Batterie de 5000 mAh, il n’y a pas de charge rapide cette fois, avec une charge de 10W. Le terminal dispose d’un connecteur Micro USB, d’une mini-prise et d’un support pour la radio FM.

Versions et prix du Vivo Y20 2021

Le Vivo Y20 2021 a été annoncé pour le moment en Malaisie avec une version unique de 4 + 64 Go et dans les couleurs bleu et blanc, avec des dégradés. Son prix officiel est de 599 ringits malais, environ 120 euros pour changer.

