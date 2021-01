Le dernier jour de l’année ne pourrait pas rester sans un nouveau lancement d’un terminal Vivo, et ainsi la société a officialisé en Inde le nouveau Vivo Y20A, après avoir fait la même chose hier en Malaisie avec le Vivo Y20 2021.

Le Vivo Y20A est un nouveau mobile d’entrée de gamme et cette fois, il s’engage à Muflier 439, contrairement au Vivo Y20, avec Snapdragon 460 ou au Vivo Y20 2021, qui avait le Helio P35.

Fiche technique Vivo Y20A

J’habite Y20A

écran

Écran LCD de 6,51 pouces

HD +

Dimensions et poids

164,41 x 76,32 x 8,41 mm

192 g.

Processeur

Muflier 439

RAM

3 Go

Espace de rangement

64 Go

Micro SD

Caméra frontale

8 MP f / 1,8

Caméra arrière

13 MP f / 2,2

Macro 2 MP

Bokeh 2 MP

Tambours

5000 mAh

Charge 10W

Système opératif

Android 11

Funtouch OS 11

Connectivité

LTE

Wifi

Bluetooth

Radio FM

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Prix

À partir de 127 euros

Maintenant avec Snapdragon 439

Pour une raison quelconque, Vivo n’arrête pas de lancer de nouveaux modèles de la série Y20, qui a fait ses débuts en août avec les Vivo Y20 et Vivo Y20i. Hier encore, il a annoncé le Vivo Y20 2021 en Malaisie, et aujourd’hui c’est au tour du Vivo Y20A, une version très similaire, bien qu’avec certaines spécifications un peu abaissées.

Le Vivo Y20A partage une grande partie du code génétique avec le reste du Vivo Y20, étant un simple mobile d’entrée de gamme, avec un écran Écran LCD à résolution HD + de 6,51 pouces, avec une encoche en forme de goutte qui comprend la caméra frontale de 8 mégapixels.

Derrière, le terminal comprend un triple caméra avec un capteur de 13 mégapixels et une ouverture de f / 2,2, un capteur macro de 2 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels pour bokeh en mode portrait.

L’une des principales différences de ce terminal avec le reste du Vivo Y20 réside dans le processeur, qui est désormais un Muflier 439 et une partie des 3 Go de RAM, tandis que le reste avait 4 Go de RAM.

Ce qui reste, c’est la grosse batterie, l’une des revendications de ce simple terminal. C’est une batterie de Capacité de 5000 mAh et qu’il n’a aucun type de charge rapide: il se recharge à 10W. Le terminal intègre le lecteur d’empreintes digitales d’un côté et dispose d’une radio FM et d’une mini-prise.

Versions et prix du Vivo Y20A

Le Vivo Y20A a été annoncé en Inde, où il peut être acheté début janvier en une seule version 3 + 64 Go, pour 11490 roupies, environ 127 euros à changer.

