Cette année, Vivo a atterri en Espagne avec son mobile 5G le Vivo X51 5G et trois modèles de la série Y, avec connectivité LTE. Cette série est maintenant élargie avec le nouveau Vivo Y52s, qui comprend le MediaTek Dimensity 720 à l’intérieur.

Le Vivo Y52s se présente comme un milieu de gamme 5G avec des spécifications équilibrées et un prix en fonction de sa gamme. Il se distingue également par son grand écran, son écran LCD de 6,58 pouces et son un soda à 90 Hz.

Fiche technique Vivo Y52s

Y52s vivants

écran

LCD 6.58

Full HD +

90 Hz

Dimensions et poids

164,15 x 75,35 x 8,4 mm

185,5 g.

Processeur

Dimensité 720

RAM

8 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

8 MP f / 2.0

Caméra arrière

48 MP f / 1,79

2 MP f / 2.4

Tambours

5000 mAh

Charge rapide 18W

Système opératif

Android 10

Funtouch OS 10.5

Connectivité

5G

Wi-Fi 5

Bluetooth

USB-C

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Prix

239 euros pour changer

Rafraîchissement de l’écran à 90 Hz

Le Vivo Y52s a l’apparence et le prix d’un mobile de milieu de gamme normal, bien qu’il intègre certains aspects quelque peu premium, tels que son écran. Avec une encoche en forme de goutte, l’écran LCD du terminal a Résolution Full HD + et un rafraîchissement de 90 Hz. Sa diagonale est de 6,58 pouces et la fréquence d’échantillonnage tactile est double, 180 Hz.

En haut de l’écran se trouve l’encoche en forme de goutte où la caméra frontale de 8 mégapixels est intégrée et avec une ouverture de f / 2.0. Derrière, Vivo fuit la mode consistant à inclure beaucoup d’objectifs et c’est qu’il a un double caméra principale, avec un capteur principal de 48 mégapixels qui est accompagné d’un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait.

Dimensity 720 et une excellente batterie

Pour la puissance, Vivo a opté pour le Dimensity 720 de MediaTek, grâce auquel il parvient à avoir une connectivité 5G. Ce processeur comprend un système de refroidissement liquide et inclut les technologies Multi-Turbo 3.0 et Game Box 9.0 pour améliorer les performances de jeu. La quantité de RAM est assez généreuse pour sa gamme, avec une seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Un autre point fort du Vivo Y52s réside dans la batterie, qui a un Capacité de 5000 mAh sans que le terminal ne soit trop épais, il reste à 8,4 millimètres. La charge rapide maximale est de 18 W.

Versions et prix des Vivo Y52s

Le Vivo Y52s a été officiellement annoncé en Chine, où il a été publié dans les couleurs Titanium Grey, Coral Sea et Monet et une seule version. Son prix est de 1898 yuans, soit environ 239 euros pour changer.

Plus d’informations | Vivant

Partagez Vivo Y52s: un nouveau milieu de gamme avec Dimensity 720, écran 90 Hz et une excellente batterie