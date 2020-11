Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et après une semaine comme la dernière, pleine d’actualités sur toutes les plateformes … ralentissement et juste une poignée de contenu original ou exclusif, avec un niveau en plus de donner sur. D’où SpongeBob: Un héros à la rescousse qui occupe une place de choix: s’il n’y a rien qui en vaut vraiment la peine, au moins soyez coloré.

À partir de ce que Netflix apporte, ils continuent sur leur chemin d’un plus qui est moins involontaire, mais très palpable. C’est pourquoi SpongeBob: A Hero to the Rescue, un vieil homme de renommée mondiale, me fait le choisir.

Bob l’éponge: un héros à la rescousse est le nouveau film basé sur le personnage enfant populaire de Nickelodeon. Une sortie initialement prévue pour les cinémas, mais qui s’est terminée avec Netflix. Petit plus à commenter: les mêmes vieux dessins animés, avec cette marque de folie de la maison qui a fait une brèche dans de nombreuses autres productions et pas pour le mieux, car la frénésie et la sauvagerie qu’ils transmettent … Mais justement pour cette raison c’est aussi visible par des publics plus âgés.

Contenu plus exclusif:

Amour et anarchie (T1). “Un consultant marié et un jeune informaticien jouent à un jeu de séduction qui défie les normes sociales et les amène à repenser complètement leur vie.”

Carmel: Qui a tué María Marta? (T1). «Une femme semble morte dans la baignoire. Il y a une mare de sang près du corps et son mari pense qu’il a été victime d’un accident. Mais l’autopsie révèle autre chose. ”

Nourriture pour Phil (T4). “Phil Rosenthal (” Tout le monde aime Raymond “) visite différents pays, se plongeant dans la gastronomie et la culture d’endroits comme Bangkok, Lisbonne ou Mexico.”

Country Ever After (T1). “Dans cette émission de télé-réalité, le chanteur country Coffey Anderson et sa femme, la danseuse hip-hop Criscilla, combinent vie familiale et vie professionnelle.”

Felix Lobrecht: Hype. “Dans ce monologue, Felix Lobrecht parle, avec son humour noir caractéristique, du politiquement correct, des rires bizarres et de la façon dont les bébés courent, entre autres.”

La convocation. «Une brillante étudiante nigériane affronte une institution universitaire en dénonçant un professeur très respecté qui a tenté de la violer. Basé sur des événements réels.”

Maternité. Shuhei commence à découvrir un monde au-delà du contrôle malade de sa mère possessive. Une nouvelle situation familiale qui déclenche une tragédie. ”

Opération Joyeux Noël. “Un assistant méticuleux du Congrès tombe amoureux d’un pilote généreux de l’Armée de l’Air quand il essaie de fermer la base où il travaille et son traditionnel Noël aérien.”

Paranormal (T1). «Après avoir été impliqué dans des événements inexplicables, un hématologue sceptique devient, à son grand regret, l ‘« expert »incontournable des cas paranormaux.»

Souvenirs de jeunesse (T1). “Deux acteurs et une maquilleuse tentent de se frayer un chemin dans un monde qui se concentre davantage sur leur origine que sur leur potentiel.”

Nouveaux chapitres:

La clôture (T1) Star Trek: Découverte (T3)

Entrez dans le catalogue:

Bienvenue à Villa Capri Brooklyn Nine-Nine (S6) Outlander (S4) The Fat and the Skinny Heidi Special: Winter in Dörfli Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts (S2) Le modèle, radiographie d’un crime LEGO City: Where the Ninjago crows (T1) LEGO: Aventures en ville (T1) Polar Express Je veux être un Thunder Poseidon Le jardin secret La fête de Noël Un Noël en Alaska Noël sur demande Urban Legend Hostel 3: Back to horror Kid-E-Cats ( T1)

HBO suit la stratégie de Netflix et s’il n’y a pas de premières, il doit y en avoir d’autres, au moins.

Exactement, c’est Romulus, une série italienne produite par Sky dont la distribution HBO est restée exclusivement pour certains marchés. Une série qui se déroule au 8ème siècle avant JC et qui fait appel à la mythologie de la fondation de Rome avec l’histoire de Romulus et de son frère Remus. “



Nouveaux chapitres:

Axios (T3) Patria (T1) Primal (T1) La princesse espagnole (T2) The Undoing (T1) Warrior (T2) Nous sommes qui nous sommes (T1)

Entrez dans le catalogue:

27 Robes 800 balles Maintenant vous me voyez Anges et démons Divergents Le code Da Vinci L’étrange histoire de Benjamin Button Le roi scorpion Brain drain Brain drain 2 La série Divergent: Insurgent La série Divergent: Leal Man on a Ledge Modern Family (T- 11) Point Break Scott Pilgrim contre le monde Se7en Ted Je te veux The Neon Demon Trance Trois mètres au-dessus du ciel

Nous continuons avec Amazon Prime Video, qui après quelques semaines au cours desquelles il a publié une grande partie de son propre contenu, abaissant la barre dans l’underground avec quelques documentaires qui… sont là pour quiconque veut les voir; et un nouveau programme de saleté de la société que le tissu marin.

Contenu plus exclusif:

Ferro. «Tiziano Ferro n’a jamais aimé se cacher et maintenant, à 40 ans, il est prêt à mettre en lumière un chapitre important de sa vie. Ferro est l’histoire inconnue et franche de l’un des chanteurs italiens les plus célèbres au monde. »

HELLO Semaine (T1). «Programme hebdomadaire qui comprend les principales actualités, interviews et exclusivités de la chronique sociale en Espagne et dans le monde sous le prisme et le traitement habituels du magazine ¡HOLA!

Leonor. L’avenir de la monarchie renouvelée. «La princesse des Asturies, Leonor de Borbón, est déjà une adolescente de 15 ans. Un récit détaillé et surprenant, réalisé par des journalistes, de ce qu’est et sera l’avenir de Leonor en tant que reine. ”

Nouveaux chapitres:

Dames de la (H) AMPA (T1)

Entrez dans le catalogue:

Drifting Absolution Alerte sous-marine Amour et amitié Ange de la vengeance Assaut sur la rive de Saint-Louis Assaut sur la voiture blindée Breathe (T1) Brick Mansions (La Fortaleza) Brotherhood of Blood Combat in the sky Chronicle Marca (T1) Des jambes à la rue Dinosaures vivants! Dinosaures: Géants de Patagonie Dragon Blade Le placard de (S1) Le Baron Rouge Le ravisseur L’ennemi public numéro un Elle Scum Harrow (T2) Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation Jexi The Neverending Story (S1) The Spring of Life The Version Browning Lady Bloodfight Les Aventures de Marco Polo LEGO City Adventures (T1) Momies chanceuses: Secrets des monstres des pharaons Opération Loup Opération Sauvetage OSO: Histoire d’une icône Pup Star Santa Claus & Cía. Paths of Honor Shanghai Six C’est nous (T4) All for the Game (T1) Journey to Space Whiskey et Glory Yuma Zeppelin

Disney + nous donne la surprise de la semaine, et c’est qu’ils doivent faire face assez mal, car ils commencent à ajouter des contenus tiers non exclusifs, tels que ceux répertoriés dans ce qui est inclus dans le catalogue. C’est normal, car son offre pour les adultes est maigre.

Contenu plus exclusif:

Plus de Muppets que jamais (T1). Scooter se précipite pour respecter la date limite et télécharger la nouvelle série Muppet pour qu’elle soit diffusée en ligne. Vous devez le faire maintenant, mais vous devrez surmonter tous les obstacles, distractions et complications que le gang Muppet vous lance. ”

Nouveaux chapitres:

Devenir: Une étoile est née (S1) Choisie pour la gloire (S1) Un jour à Disney (S1) Le mandalorien (S2)

Entrez dans le catalogue:

Il était une fois (série complète) Fancy Nancy Clancy (S1) Ice Age: The Great Cataclysm Huit noms de famille basques

Enfin, Apple TV + se limite au lancement de quelques nouveaux chapitres du couple de séries qu’il maintient en ondes.

Nouveaux chapitres:

Le monde à moto: cap au nord (T1) Téhéran (T1)