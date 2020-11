Actualités VOD vous propose les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et bien que beaucoup de matériel tombe, il y a peu de premières dignes et, de tous, Regrettable Stories est sans aucun doute la plus frappante. Vous pouvez le voir dans …

Amazon Prime Video arrive une autre semaine pleine d’ajouts à son catalogue déjà complet, y compris plusieurs films récents, le film original qui mange la section, Regrettable Stories, et une série exclusive dont la brève description fait peur, alors concentrons-nous sur ce qui peut être regarder.

Pour la deuxième semaine consécutive, une production espagnole est la plus buvable que l’on puisse trouver parmi les premières pures et hardes du grill VOD, bien qu’elles n’aient rien à voir avec quoi que ce soit. Des histoires regrettables avec les favoris de Midas, et nous parlons d’une nouvelle comédie grotesque de Javier Fesser, qui est maintenant présenté comme le réalisateur de Champions, mais dont on ne peut pas oublier des choses comme Le miracle de P. Tinto, les deux qu’il a fait en image réelle et animation de Mortadelo et Filemón et bien d’autres du style.

Eh bien, Lamentable Stories est, pour le meilleur et pour le pire, Fesser dans son état le plus sauvage, comme il l’était autrefois. Coproduit par Amazon avec la télévision espagnole, il était destiné à sortir en salles, mais la situation sanitaire l’a empêché et il va directement à Prime Video. Des histoires lamentables, c’est de l’humour espagnol, hispanique si vous préférez et… La bande-annonce vous laisse dans le doute si vous ne savez rien d’un cinéaste dont presque tout ce qu’il met en scène convient à tous les publics, mais pas à tous les esprits.

Contenu plus exclusif:

Patrie: Fort Salem (T1). “Une armée de sorcières s’entraîne pour combattre les menaces terroristes.”

Nouveaux chapitres:

Dames de la (H) AMPA (T1)

Entrez dans le catalogue:

ARCHIE Ali Baba et les quarante voleurs Assassin’s Creed Lineage Sunset Bullets over Broadway Blood Money Cairo Jazzman Human Hunt Legends Hunters Celebrity China Girl Columbus Circle Congo Cube 2: Hypercube

Mer actuelle

Disparu sans laisser de trace Démanteler Harry Distorted Le club des mères célibataires Le Condor Fête des Mères Le fantôme de ma copine Le grand Houdini Le long chemin du retour L’héritage des mensonges Le mystère de Jane Le pouvoir de la force Prince Valiant The Lightning Against All Odds Enemy of My Enemy Falcon Rising Medium Hair Rogues Harry, Meghan et Archie: Now We Are Three Animated Hellboy: Sword of Storms Animated Hellboy: Gods and Vampires Horror Stories JT Leroy: Tromper les chacals d’Hollywood Jessabelle Jules et Jim Kemurikusa (S1)

Kitty n’est pas un chat (T1) The Haze The Conversation The Harvest The Indecent Mary and Mad Larry The Law of the Street (We die young) The Curse of the Jade Scorpion The Ninja’s Revenge Les forces de la nature

Tuer le Père Noël

Megan Leavey

Mission: Fallout impossible

Noël à Car City (T1) Négociateur Nine Passion Mad Dogs Puissant Aphrodite Relations dangereuses Faces Savior School Rock Band kidnappé Soif de Vengeance Skate Kitchen Skin Trade: Human Trafficking Sunlight Jr. Surfer, Dude Swinging Safari (The Sweet 70s) Typhoon Noruda Tout le monde dit que j’aime vous trahison à Athènes Elite Troop Un amour sans fin Un cœur invincible Une fin made in Hollywood Un futur très présent Un nouveau départ Un petit chaos Une nouvelle vie Vlad l’Empaleur Warlock II: Armageddon Whale rider

Nous continuons avec Netflix, qui, oui, il est livré avec beaucoup de matériel exclusif sous le bras, mais presque tout est rempli du plus grossier, à l’exception notable que vous pouvez voir ci-dessous.

Quatrième saison déjà de La Couronne, l’une des meilleures séries produites par la société américaine, malgré le fait que ce qui compte, c’est l’histoire de la famille la plus connue du Royaume-Uni. Les nouveautés de cette saison incluent l’apparition de personnages aussi importants que Margaret Thatcher jouée avec un peu d’excès par Gillian Anderson (The X-Files) ou celle de la très Lady Di, interprétée par l’actrice Emma Corrin. Pour les amateurs de théâtre britannique et de la presse la plus traditionnelle.

Contenu plus exclusif:

Origines savoureuses (T1). “Cette série se plonge dans les riches traditions culinaires de la Chine et explore les histoires des personnes qui créent et chérissent ces plats.”

The Boss Baby: retour au travail (T4). “Dans cette série animée basée sur le film, Big Boss Baby emmène son frère aîné Tim au bureau pour lui apprendre l’art des affaires.”

M. Noël décore ta maison (T1). «L’architecte d’intérieur Benjamin Bradley, alias ‘Mr. Noël », il travaille avec ses« elfes »de confiance pour décorer les maisons de différentes familles pour les vacances.”

Kevin Hart: zéro Fks donné **. “Depuis le confort de sa maison, Kevin Hart propose un plan pizza et rire et parle de discussions de groupe de garçons, de sexe après 40 ans et de la vie avec COVID-19.”

Incompatible (T1). Leurs familles essaient de les égaler: le résultat est un désastre. Mais ces deux jeunes hommes nouent une amitié timide qui pourrait être le début de quelque chose de plus profond. ”

Noël Xtraterrestre. “Un jeune elfe prend un petit extraterrestre pour un cadeau de Noël, ignorant qu’il prévoit de détruire la gravité terrestre et de voler tous les cadeaux.”

(Re) changement de princesse. «Lorsque le couronnement de Margaret le jour de Noël complique sa vie amoureuse, Stacy décide de lui venir en aide. Mais un autre double compliquera-t-il son plan?

Si quelque chose m’arrive, je t’aime. “Après une fusillade au lycée, des parents dévastés font face à un vide émotionnel alors qu’ils pleurent la mort de leur fille.”

Les InBESTigators (T2). «Quatre garçons brillants ouvrent leur propre agence d’enquête et enregistrent des vlogs pour raconter leurs aventures. Ils deviendront bientôt des amis inséparables. ”

Voices of Fire: Unis pour l’Évangile (T1). “Dans cette série documentaire inspirante, Mgr Ezekiel Williams forme une chorale gospel non traditionnelle avec l’aide de son neveu, la superstar Pharrell Williams.”

Nous sommes les champions (T1). “Cette série documentaire se concentre sur des compétitions uniques, des plus originales aux plus insolites, et présente les communautés qui les vivent avec une grande passion.”

Nouveaux chapitres:

La clôture (T1) Star Trek: Découverte (T3)

Entrez dans le catalogue:

Black Friday Il était une fois… Les inventeurs (S1) Les règles de l’abattoir LEGO City (S2) Psycho Raman TE3N

HBO revient également avec la nouvelle saison de l’une de ses séries les plus populaires de ces derniers temps, avec quelques documentaires, de nouveaux chapitres de sa série à l’antenne et avec beaucoup de films pour remplir le placard, lire le catalogue.

Matière noire est l’adaptation sérialisée de la saga des romans du britannique Philip Pullman, connu avant tout pour le pari cinématographique inachevé qui a commencé avec The Golden Compass. Fantaisie pour presque tous les publics qui n’a pas fini de convaincre dans cette nouvelle itération, mais en laquelle HBO continue de faire confiance. Vient maintenant sa deuxième saison.

Contenu plus exclusif:

30 pièces: derrière la série. Comment tout a-t-il été fait? Ne manquez pas les bandes-annonces et vidéos inédites sur la naissance de la série, grâce à Alex de la Iglesia et à la distribution de 30 pièces. »

Meurtre à Middle Beach (T1). «Cette série documentaire de HBO dirigée par Madison Hamburg présente son parcours compliqué en tant que personne déterminée à résoudre un crime indescriptible et à absoudre les personnes qu’elle aime, tout en cherchant des réponses au sein de sa famille et de sa communauté fracturées.

Fou, pas fou. «C’est un film documentaire réalisé et produit par Alex Gibney. Il fait suite à l’enquête de la psychiatre Dorothy Otnow Lewis, qui étudie la psychologie des meurtres. Il est raconté par Laura Dern. ”



Nouveaux chapitres:

Un enseignant (T1) Industrie (T1) La princesse espagnole (T2) L’annulation (T1) Vallée des larmes (T1) Guerrier (T2)

Entrez dans le catalogue:

12 singes

88 minutes Au bout du tunnel Être Julia Betty Anne Waters Quarantaine Journal d’une nympho régime méditerranéen Dracula 3D L’esprit de la ruche Le Grand Vázquez

Le machiniste

La méthode La peine la plus longue du monde

Parfum: l’histoire d’un meurtrier

Le secret dans leurs yeux Le bourreau Fragile Intact La meilleure offre La pointe de l’iceberg

Les sorcières de Zugarrarmurdi

LazyTown (T4) Amoureux du cercle polaire arctique

Les Saints Innocents

Lucia et le sexe Ma grande nuit Placido Feelings

Rec

Rec 2 Rec 3: Genesis Rec Apocalypse Red 2 Salsa! Sans enfant

Nous sommes des ours: le film

Son de Mar The Way The Zombie Diaries Toutes les chansons parlent de moi Transsiberian You are next Un conte chinois Viridian Cows

Disney + présente cette semaine deux documentaires, la nouvelle saison de l’une des séries les plus anciennes basée sur l’univers Marvel, mais pas exclusive, et rien d’autre.

Contenu plus exclusif:

Le vrai choisi pour la gloire. “Le Vrai Élu pour la Gloire nous catapulte à la fin des années 50 pour raconter l’histoire des premiers astronautes du pays, le Mercure 7.”

Marvel’s 616 (T1). “Une série de documentaires anthologiques qui explore l’impact historique, culturel et social de l’univers Marvel Comics et sa rencontre avec le monde.”

Nouveaux chapitres:

Devenir: Une étoile est née (S1) Choisie pour la gloire (S1) Un jour à Disney (S1) Le mandalorien (S2)

Entrez dans le catalogue:

Le monde merveilleux de Mickey Mouse (T1) LEGO Star Wars: Happy Holidays Special Marvel Agents of SHIELD (T7)

Marvel Rising: Opération Shuri

Et on termine comme d’habitude avec Apple TV +, qui présente cette semaine une série documentaire et une autre de dessins pour les plus petits de la maison.

Contenu plus exclusif:

Devenir toi (T1). “Narré par Olivia Colman et du point de vue de plus de 100 enfants à travers le monde, cette série documentaire nous montre comment nous apprenons à penser, parler, bouger et aimer de la naissance à cinq ans.”

Doug, un robot extraordinaire (T1). «Pour Doug, un robot jeune et curieux, l’information n’est pas tout. Alors que d’autres vont en ligne pour télécharger des données tous les jours, il préfère sortir avec sa meilleure amie Emma Linda pour explorer le monde des humains et découvrir ses merveilles de première main. ”

Nouveaux chapitres:

Le monde à moto: Cap vers le nord (S1) La conversation d’Oprah (S1)