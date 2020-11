Les offres du Black Friday atteignent non seulement les appareils technologiques, mais aussi les opérateurs: Vodafone a déjà ses promotions prêtes pour la journée mondiale des ventes. La société offrira des packs Vodafone TV à ses clients, elle offrira trois mois de super WiFi, elle a déjà des offres actives sur les téléphones mobiles et également sur d’autres appareils.

Le Black Friday est passé d’une anecdote importée à une fête entière de réductions. Compte tenu de la proximité de la date avec la campagne de Noël, il n’est pas surprenant que la plupart des entreprises ont fini par s’inscrire, à la fois physique et en ligne. Et d’autres services, opérateurs inclus: la plupart d’entre eux préparent les ventes pour le Black Friday. Et certains sont même en avance, comme Orange et maintenant aussi Vodafone: la société de téléphonie mobile est prête à ce que ses clients économisent de l’argent.

Pack TV Vodafone gratuit jusqu’au 31 janvier

Vodafone a annoncé ses offres pour le Black Friday, donc en avance sur une grande partie de ses concurrents. Ces offres sont centrées sur leurs packs de contenus audiovisuels: tous les clients, qu’ils soient nouveaux ou déjà disposant d’un tarif souscrit avec l’opérateur, ils peuvent choisir l’un des packs TV Vodafone disponibles. Le processus se fait via l’application My Vodafone et vous n’avez pas besoin d’un décodeur pour lire le contenu: il peut être visualisé via l’application Vodafone TV.

La promotion du pack TV Vodafone sera valable du 20 novembre 2020 au 31 janvier 2021. L’un des packs suivants peut être choisi:

Seriefans. Serielovers. Cinéfans. Documentaires Des gamins. Plus de séries. Des sports. Planet Horror. Acorn TV. Musique . Chasse.

Outre le coffret cadeau Vodafone TV, l’opérateur disposera de divers offres sur les smartphones et autres appareils. Ils sont accessibles depuis l’application My Vodafone. Et il y a des mobiles assez juteux:

En plus des offres précédentes, Vodafone offrira trois mois de Super WiFi lors de la souscription d’un tarif Vodafone One, abaisse le prix de son nouveau haut-parleur intelligent Átika et propose ses appareils IoT: Curve, V-Pet Tracker et V-Home.

Vous pouvez consulter toutes les offres Vodafone Black Friday sur leur site Web. Ces offres seront actives à partir du 20 novembre.

Partager Vodafone avance son Black Friday en offrant des packs TV Vodafone et en proposant des smartphones