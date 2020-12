Vodafone sera en charge de la commercialisation des lunettes de réalité mixte et de réalité augmentée Nreal Light en Europe, profitant des faibles latences et du haut débit de son réseau 5G. En Espagne, sera disponible au printemps 2021.

En plus de commercialiser les lunettes, Vodafone et Nreal ont annoncé que collaborera au développement de nouvelles applications immersives pour les clients et les entreprises, comme des applications pour afficher les statistiques en direct d’un match, des jeux multijoueurs ou des visites guidées.

Vodafone sera en charge de la commercialisation des lunettes de réalité virtuelle et de réalité mixte Nreal Light en Europe. Ils arriveront au printemps 2021, d’abord en Espagne et en Allemagne, pour être ensuite étendu à d’autres marchés où Vodafone est présent.

Les Nreal Light sont lunettes de réalité mixte légères qui se connectent à un mobile Android puissant – tel qu’un Samsung Galaxy Note 20 ou un LG Velvet – pour le traitement et le contrôle. Ils sont capables de détecter des avions et de suivre des images et de «connaître l’environnement» avec six degrés de liberté de mouvement.

Les possibilités des lunettes de réalité mixte comme celle-ci vont de leur utilisation pour regarder des vidéos à partir d’applications comme YouTube ou TikTok à la consultation de réseaux sociaux, surfer sur le net, jeux de réalité augmentée, musique et productivité, étant compatible avec les claviers Bluetooth et les suites bureautiques Microsoft Office et Google.

Vodafone est déjà collaborer avec Nreal pour créer des applications plus immersives pour les lunettes qui tirent pleinement parti de leur réseau haut débit et à faible latence, ayant créé un kit de développement Nreal Light. Certaines des applications en cours de développement sont axées à la fois sur les individus – telles que les visites guidées, les sessions de formation ou l’éducation immersive – ainsi que sur les environnements professionnels, tels que les systèmes de collaboration immersifs, l’assistance technique à distance ou les applications de fabrication et d’assemblage.

