Avec les données officielles de la CNMC correspondant au mois de Juillet 2020 en main, nous commençons la revue où nous analyserons les résultats mensuels du transfert de lignes Internet fixes entre opérateurs, pour approfondir une vision plus globale de chaque télécom, incluant les données du mois, le cumul annuel et l’évolution par rapport aux années précédentes.

Après le record atteint au mois de juin en nombre de portabilités de numéros fixes, les chiffres se stabilisent à nouveau avec des résultats qui continuent d’améliorer les résultats de l’année dernière, mais la croissance n’est pas si élevée et les tendances plus courantes se redresse, autour de à 14% de plus que les données collectées en juillet 2019. Plus précisément, 205 000 numéros ont été transportés.

En se concentrant sur lignes haut débit fixes, le parc augmenté de 59.189 lignes en juillet dépasser 15,46 millions d’accès. Le total des lignes de fibre vers le domicile a dépassé 10,87 millions, grâce à une augmentation de 127 144 lignes de fibre, qui a compensé la perte de 56 883 lignes ADSL et 22 075 lignes HFC perdues.

Movistar et Orange, respirez

Avec le retour à la normalité de la portabilité, Movistar a continué à améliorer les résultats des mois précédents, le catapultant comme deuxième opérateur le plus rémunérateur, et pas beaucoup contrairement au premier, qui est toujours MásMóvil. À la troisième place des lauréats, on retrouve Euskaltel, comme prévu après l’assaut de la marque Virgin, qui continue de croître plus vite que d’habitude, mais moins qu’elle n’a crû le mois dernier.

Parmi les opérateurs qui perdent des lignes haut débit, le accident de vodafone à des niveaux de ses pires records de 2019, qui diminuent l’avantage obtenu tout au long de cette année dans le cumul de 2020. Orange, malgré une situation toujours négative, récolte ses meilleurs résultats de l’année.

Juillet a été un mois atypique au regard de la tendance des derniers mois et cette fois, Movistar et Orange ont amélioré leurs résultats, tandis que Vodafone et Grupo MásMóvil ont perdu une partie de leur élan précédent.

En différenciant les technologies d’accès (FTTH ou fibre, HFC ou câble et ADSL), par rapport à l’année dernière la tendance se maintient et des chiffres presque identiques sont atteints avec une augmentation de 1,5 million de lignes FTTH et une perte de 1 million ADSL, ce qui signifie qu’environ 500 000 lignes ont été migrées. Par rapport à quatre dernières années, le total des lignes ADSL a baissé d’environ 3,46 millions de lignes, le HFC perd 367000 et utilisateurs avec fibre ont augmenté de 5,11 millions.

Concernant l’évolution des parts de marché atteintes en juin par rapport aux quatre dernières années, Movistar a perdu 3,17 points de pourcentage, Orange aurait perdu 3,50 points, Vodafone a perdu 2,33 points et Euskaltel a perdu 0,19%. Faire pencher la balance serait le groupe MásMóvil, qui a augmenté de 9,19 points.

Dans Engadget Mobile | Tous les résultats mensuels de portabilité fibre et ADSL.