Les offres pour Noël débarquent dans une grande partie des catalogues des opérateurs, comme c’est le cas de Vodafone: la société offrira des gigas à tous les utilisateurs prépayés. J’entre 10 et 15 Go en cadeau, selon le tarif.

Nous sommes dans une semaine clé pour toutes sortes d’offres, le Black Friday est déjà parmi nous même si la date de célébration est le vendredi. Et il y a même des réductions dans les tarifs des opérateurs, ils sont la porte d’entrée des offres de Noël. Parce que nous n’allons pas consomment plus de données grâce aux appels vidéo Qu’est-ce qui nous attend avec la pandémie? Eh bien, Vodafone aidera tous ses utilisateurs prépayés en leur donnant des concerts à chaque renouvellement.

Vodafone prépayé: 10 à 15 Go gratuits pour Noël

Bien que la promotion soit Noël, elle est déjà active, tant pour les nouveaux clients à tarif prépayé que pour les clients actuels. Comme le confirme Vodafone, tous ceux qui renouvellent leur tarif Ils recevront un bonus avec des concerts gratuits à dépenser comme ils l’entendent. Le montant de ces bons varie de 10 à 15 Go, le montant exact dépend du tarif prépayé Vodafone choisi.

Voici tous les détails du cadeau GB pour Noël:

Vodafone prépayé S. Base de 6 Go plus 10 Go gratuits.

Vodafone prépayé M. Base de 12 Go plus 15 Go gratuits.

Vodafone prépayé L. 25 Go de base plus 15 Go gratuits.

Vodafone prépayé XL. Base de 35 Go plus 15 Go gratuits.

La promotion de Noël pour les tarifs prépayés Vodafone est déjà active sur le Web: vous pouvez en obtenir une à partir de là. Et, dans le cas où vous l’utilisez déjà sur votre mobile, Vodafone vous donnera les concerts indiqués lorsque vous rechargerez votre quota.

Partagez Vodafone offre jusqu’à 15 Go gratuits pour Noël dans ses tarifs prépayés