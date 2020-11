Alors que nous passons le Black Friday et Noël commencent à apparaître à l’horizon, les opérateurs affichent leurs lettres en matière de cadeaux et promotions. Dans ce sens, Vodafone yu Il vient de publier sa proposition de Noël, tout à fait conforme aux 50 Go que Lowi offre.

Concerts de vidéo illimités pour les clients de Vodafone yu

Par un communiqué de presse, la société a annoncé son Promotion de Noël pour Vodafone yu grâce auquel les clients des tarifs Big Yuser et Heavy User (contrat et prépayé respectivement) bénéficieront concerts illimités de contenu vidéo.

Cette promotion concerne également les versions convergentes des tarifs susmentionnés et sera active pendant les mois de Décembre et janvier en totalité pour les deux clients Nouveau comme pour le courant.

Tel que rapporté par Vodafone pas besoin d’activer quoi que ce soit pour profiter des concerts gratuits en vidéo. En revanche, si ce service était déjà souscrit, Vodafone ne facturera pas ces clients jusqu’au 31 janvier.

Quelles applications ne consommeront pas de données pendant la promotion?

Comme Vodafone l’a expliqué, c’est une promotion Additionnel à des concerts illimités sur les réseaux sociaux et la messagerie inclus dans tous les tarifs Vodafone yu.

Pour cette raison, les applications qui ne consommeront pas de concerts seront, en plus de Twitter, Facebook, Instgram, Telegram, WhatsApp, TikTok et Snapchat, applications de vidéos en streaming ou des applications pour regarder des séries et des films en ligne tels que Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Filmin, toutes les applications de RTVE, Twitch, YouTube, Vodafone TV, Orange TV et Movistar TV, entre autres.

