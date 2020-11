Laika Studios – les protagonistes du film Corpse of the Bride

Laika Studios est un studio de production spécialisé dans les longs métrages d’animation image par image. Ce type de création est très différent de ce que l’on voit normalement dans les cinémas, car ils ont un processus créatif plus détaillé et avec plus de travail.

Contrairement aux animations réalisées directement dans les programmes, l’animation image par image est d’abord créée avec des figurines dans la vraie vie à travers des images photographié. Par exemple, des films comme Corpse of the Bride, Mr. Link, ParaNorman, Kubo and the Two Magic Strings et bien d’autres ont été réalisés de cette manière. Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir les coulisses de plusieurs de ces films de Laika Studios.

Comme vous pouvez le voir, créer une animation en stop motion est un travail difficile, car elle est pratiquement réalisée comme s’il s’agissait d’un film d’action en direct. Vous devez créer des scénarios, apporter des détails très spécifiques aux personnages avec des visages et des membres différents, et le plus compliqué, ** déplacer les personnages à travers chaque image **. Sans aucun doute, transformer toutes ces images en film est une œuvre d’art. N’oubliez pas que Disney a également sa méthode de réalisation de films et qu’ils ont révélé les coulisses de Moana.