Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 13:28

Comme vous le savez sûrement, La Coalition porter Engrenages 5 à la prochaine génération de Xbox avec une version améliorée. Mais à quoi ressemble-t-il exactement et à quoi pouvons-nous nous attendre de cette nouvelle version de nouvelle génération? Grâce à une analyse approfondie de Fonderie numérique nous avons déjà la réponse.

La vidéo montre plus en détail les graphismes améliorés de Engrenages 5 ainsi que ses performances qui incluent une cinématique à 60 images par seconde, des textures beaucoup plus lisses, de meilleurs reflets, des ombres et plus encore. Cela confirme également que le titre fonctionne à un 60FPS stable pendant la campagne, tandis que l’option 120FPS en multijoueur semble fonctionner comme il se doit.

De plus, la latence est comparée à la version de Xbox One X, qui est apparemment “un monde de différence”. Rappelle-toi que Engrenages 5 sera disponible pour Xbox Series X / S dès le premier jour et vous pouvez y jouer Game Pass.

La source: Fonderie numérique

